Prezzo RIDICOLO per The Sinking City! (-68%)

Non perdete l'occasione di immergervi nell'atmosfera unica di The Sinking City, disponibile ora su Amazon ad un prezzo speciale di soli 22,32€, rispetto al prezzo originale di 69,99€. Questo gioco di azione e avventura, che vi porta nell'universo di H.P. Lovecraft, offre un mondo aperto esplorabile a piedi o in barca e un sistema di investigazione aperto.

The Sinking City - Day One Special Edition - PlayStation 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco combina l'esplorazione di un mondo aperto, ricco di ambientazioni inquietanti e dettagliate, con un sistema di investigazione che lascia ampio spazio alla deduzione personale, mettendoci all'interno di un mondo basato sull'universo letterario creato da H. P. Lovecraft. La fedeltà alle opere del Solitario di Providence è sicuramente uno dei punti forti del gioco, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Nel gioco vi troverete a dover investigare sul male antico che sta attanagliando la città, risolvendo numerosi casi in un mondo aperto che lascia spazio anche a missioni secondarie che vanno ad approfondire la lore del luogo. Sebbene il gioco non sia esente da difetti, gli amanti di questo universo narrativo apprezzeranno la sua capacità di creare un'atmosfera grottesca ed inquietante, in grado di far vivere le pagine di Lovecraft come pochi altri titoli hanno saputo fare.

In conclusione, si tratta di un titolo che non dovrebbe mancare nella collezione di qualsiasi appassionato di Lovecraft, soprattutto adesso che potete recuperarlo ad un prezzo davvero ridicolo.

