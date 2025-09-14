Il leggendario incontro tra i tre Spider-Man sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home ha segnato un momento indimenticabile per i fan del cinema e dei fumetti. A distanza di anni dall’uscita del film, quel crossover storico continua a essere celebrato, questa volta nel mondo del collezionismo. Beast Kingdom, attraverso la sua prestigiosa linea Master Craft, ha infatti presentato una serie di statue da collezione incredibilmente dettagliate, dedicate ai tre volti più iconici dell’Uomo Ragno: il Friendly Neighborhood Spider-Man, lo Amazing Spider-Man e l’Integrated Spider-Man.

Spider-Man Integrated - Beast Kingdom

Al centro dell’attenzione si trova la MC-112 Integrated Spider-Man, una statua che cattura l’essenza del Peter Parker interpretato da Tom Holland. Il giovane eroe è immortalato con la sua innovativa tuta integrata, frutto della fusione tra il design tecnologico dell’Iron Spider e i richiami estetici al costume classico. L’opera lo ritrae in una spettacolare posa dinamica, mentre attraversa un portale di energia dorata. Il costume brilla nei suoi vivaci colori rosso, nero e oro, impreziositi da finiture metalliche che esaltano ogni dettaglio.

La qualità della linea Master Craft si conferma anche in questo pezzo, grazie all’utilizzo di tecniche avanzate di scultura 3D e alla successiva pittura a mano, che garantiscono un livello di realismo sorprendente. Ogni piega del costume, la muscolatura in tensione e la resa cromatica delle superfici contribuiscono a restituire la stessa intensità che i fan hanno vissuto durante le scene più spettacolari del film. A rendere l’opera ancora più completa, la base tematica richiama i momenti simbolici di No Way Home, enfatizzando il valore narrativo e collezionistico della statua.

Con i suoi 30 cm di altezza, la MC-112 non è soltanto una statua, ma un vero e proprio pezzo da esposizione. La tiratura è limitata a soli 3000 esemplari a livello mondiale, ciascuno dotato di targa numerata e certificato di autenticità ufficiale, elementi che ne attestano il pregio e l’esclusività.

Data di uscita

L’uscita è programmata per marzo/aprile 2026 e, per il mercato italiano, la distribuzione sarà curata da Cosmic Group, storico punto di riferimento per i collezionisti. Il prezzo indicativo è di 400,00 euro, cifra che riflette l’elevata qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli che da sempre caratterizzano le produzioni Beast Kingdom.