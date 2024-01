Tekken 8 a un PREZZO BOMBA su Instant Gaming! -36%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare il nuovissimo Tekken 8 a , con uno sconto del 36% sull'usuale prezzo di listino di 70€.

Tekken 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 spinge l'esperienza di combattimento a nuovi livelli con una grafica all'avanguardia, meccaniche di gioco rinnovate e una storyline avvincente che prosegue la saga della famiglia Mishima. Ogni personaggio è finemente dettagliato, con mosse e combo che richiedono abilità e precisione, rendendo ogni incontro unico e spettacolare.

Questo titolo è ideale per gli appassionati del genere picchiaduro che cercano una sfida impegnativa e gratificante. Sia che voi siate dei veterani desiderosi di mettere alla prova le vostre abilità contro giocatori di tutto il mondo, sia dei novizi pronti ad immergersi nella profonda lore di Tekken, questo gioco ha qualcosa da offrire a tutti. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di unirvi alla battaglia a un prezzo imbattibile grazie a Instant Gaming!

Nonostante Tekken 8 sia stato lanciato sul mercato da pochissimo con un prezzo di listino di 70€, c'è già un'offerta sorprendente che vi permette di risparmiare. Grazie a Instant Gaming, potete portarvi a casa il titolo a un prezzo fortemente ridotto. Infatti, nonostante la sua recente uscita, è possibile acquistarlo a meno di 45€! Ma attenzione, i codici non durano per sempre e potrebbero esaurirsi. Quindi, se non volete rimanere a bocca asciutta e assicurarvi una copia di Tekken 8 a questo prezzo, vi consigliamo di affrettarvi e approfittare di questa offerta prima che sia troppo tardi!

