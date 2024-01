Tastiera Logitech K400 a prezzo SUPER su Amazon: -41%

Avere dalla propria una tastiera che sia piccola e funzionale è particolarmente comodo, soprattutto per chi ha bisogno di una soluzione wireless da abbinare ai suoi dispositivi smart: a tal proposito vi segnaliamo lo sconto sull'ottima Logitech K400 Plus, tastiera dotata sia di pulsanti che di trackpad e mouse, che oggi vi costa pochissimo: potete farla vostra a soli 34,90€, con un bel risparmio del 41% sul prezzo di listino.

Tastiera wireless Logitech K400 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli amanti dell'intrattenimento domestico e per chi ricerca comodità e versatilità, la Logitech K400 Plus si presenta come una scelta eccellente. Questa tastiera wireless è progettata per coloro che vogliono gestire il proprio PC collegato alla TV comodamente dal divano, eliminando il groviglio di cavi e dispositivi separati. Il suo design compatto, dotato di touchpad integrato, facilita la navigazione web, la gestione dei contenuti multimediali e la comunicazione sui social network con facilità e fluidità. La K400 Plus è particolarmente indicata per gli utenti Windows, Android e Chrome OS grazie alla sua ampia compatibilità.

La quiete dei tasti e la libertà offerta dalla connessione wireless fino a 10 metri assicurano sessioni di utilizzo piacevoli e senza limitazioni. La connettività plug-and-play consente un avvio immediato, mentre la batteria con durata fino a 18 mesi garantisce un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Compatibile con Windows, Android 7+ e Chrome OS, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

La Logitech K400 Plus eccelle nella gestione dell'intrattenimento domestico, offrendo comfort e libertà di movimento. Resistente agli schizzi e con un prezzo attuale di soli 34,90€, notevolmente inferiore rispetto al prezzo originale di €58,99, rappresenta un'affare eccezionale che rende al meglio in una soluzione all-in-one.

