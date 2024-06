Tastiera gaming ASUS ROG Strix Scope NX TKL a prezzo TOP! (-16%)

Siete alla ricerca di una tastiera da gaming per completare il vostro setup? Allora non dovete lasciarvi scappare questa offerta, che oggi propone ASUS ROG Strix Scope NX TKL al prezzo speciale di 135,00€, con uno sconto del 16% sul prezzo originale di 159,90€! Questo dispositivo è ottimizzato per i giochi FPS e offre una maggiore precisione e riducendo i mancati click grazie al suo tasto CTRL XL di design Xaccurate. Incorpora anche gli switch ROG NX per tempi di risposta rapidi e un feedback migliore. Tra le sue caratteristiche distintive, troviamo il tasto Quick-toggle e il tasto Stealth per nascondere tutte le applicazioni e garantire una privacy istantanea. Si tratta di una tastiera costruita per durare nel tempo con una struttura in alluminio e dotata di illuminazione Aura Sync RGB per una personalizzazione senza limiti.

ASUS ROG Strix Scope NX TKL, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Strix Scope NX TKL si rivela una scelta eccellente per i giocatori che cercano precisione e velocità. Grazie al tasto CTRL XL dal design Xaccurate che diminuisce notevolmente i mancati click, e agli switch meccanici ROG NX che garantiscono tempi di risposta veloci e un'esperienza di gioco migliorata, questa tastiera gaming è stata progettata per i giocatori che non vogliono lasciare nulla al caso durante le loro sessioni di gioco. Inoltre, il tasto Quick-toggle e il tasto Stealth rafforzano l'utilità offrendo, rispettivamente, la comoda alternanza tra i tasti funzione e quelli multimediali e la possibilità di nascondere tutte le applicazioni assicurando privacy in un istante.

La struttura in alluminio offre resistenza, mentre l'illuminazione Aura Sync RGB consente una completa personalizzazione dell’aspetto, permettendo così ai giocatori di esprimere pienamente il proprio stile.

Consigliamo l'acquisto di ASUS ROG Strix Scope NX TKL per la sua eccellenza nella performance, durabilità e personalizzazione attraverso l'illuminazione Aura Sync RGB. Con uno sconto del 16% sul prezzo originale, questa tastiera rappresenta un ottimo investimento per gli appassionati di gaming alla ricerca di affidabilità e stile. Il design specifico per giochi FPS e le funzionalità avanzate come il tasto Stealth la rendono una scelta eccellente per migliorare il proprio setup di gioco.

