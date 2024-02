Tastiera programmabile ora AL MINIMO STORICO: solo 86€!

La tastiera è probabilmente la parte del vostro PC con cui interagite di più: ecco perché dotarsi di una che sia affidabile e magari anche bella da vedere è una cosa da non sottovalutare. A tal proposito, se cercate una tastiera meccanica, vi segnaliamo che ora trovate la proposta di 8Bitdo, dallo stile dichiaratamente retrò, al prezzo più basso mai visto su Amazon: vi costerà solamente 88,14€, con un bel risparmio sui 99,99€ di listino.

Tastiera retrò 8Bitdo, chi dovrebbe acquistarla?

Amatori dell'estetica d'epoca e entusiasti del mondo dei videogiochi, c'è una tastiera che sembra fatta appositamente per voi: dotata di un design retrò che si unisce all'ultima tecnologia delle tastiere meccaniche, la proposta di 8BitDo e ora è disponibile a un costo più conveniente. Ideale per coloro che lavorano o giocano su Windows e Android, questa tastiera offre una delle migliori connettività nella sua categoria, includendo Bluetooth, connessione wireless e USB-C, in modo da poter offrire una transizione tra dispositivi fluida e priva di interruzioni.

Grazie al layout a 87 tasti con Kailh Box Switch V2 Bianco, i tasti offrono una risposta rapida e precisa, soddisfacendo sia gli utilizzatori esperti che digitano velocemente, sia i giocatori più esigenti, assicurando un'esperienza d'uso senza confronti. Il PCB sostituibile a caldo e le coperture in PBT dai colori vivaci rendono questa tastiera un oggetto apprezzato da collezionisti e appassionati, grazie al suo tocco di personalizzazione e alla durata prolungata.

Inoltre, per chi ritiene che la programmazione debba essere intuitiva, i doppi pulsanti di grandi dimensioni, facilmente mappabili, consentono di personalizzare la tastiera secondo le proprie esigenze senza dover utilizzare alcun software. Affascinante, resistente e personalizzabile, questa tastiera meccanica è il compagno affidabile che soddisfa l'aspetto funzionale senza trascurare lo stile e oggi è al prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto del 12%.

