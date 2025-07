Con l’atteso ritorno di Superman sul grande schermo, Beast Kingdom celebra l’evento annunciando l’apertura dei preordini per una nuova action figure dedicata all’iconico supereroe, protagonista del prossimo film targato DC Studios. Il prodotto si inserisce all’interno della popolare linea Dynamic 8ction Heroes (DAH), che si contraddistingue per l’equilibrio tra articolazione, qualità costruttiva e fedeltà ai design originali.

Superman - Beast Kingdom

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Questa nuova versione dell’Uomo d’Acciaio è realizzata in scala 1:9 e misura circa 20 cm di altezza. Il design del costume riprende in modo accurato quello che vedremo nel film, offrendo ai fan un prodotto che riflette lo stile visivo aggiornato del personaggio all’interno del nuovo universo narrativo DC. Le texture del tessuto, i dettagli della cintura e il simbolo “S” sul petto sono riprodotti con cura, sottolineando l’attenzione maniacale che il team di Beast Kingdom ha dedicato al progetto.

La figure dispone di 22 punti di articolazione, che consentono di posizionarla in numerose pose d’azione o statiche. Inoltre, sono inclusi quattro paia di mani intercambiabili, offrendo ulteriori possibilità di esposizione per adattarsi ai gusti e alle esigenze di ogni collezionista. Non manca Krypto, l’amatissimo cane di Superman, qui presente in una versione scolpita e colorata con grande precisione, che arricchisce ulteriormente il set.

Con questa uscita, Beast Kingdom non solo omaggia una delle icone più amate del fumetto mondiale, ma offre ai fan un prodotto che unisce collezionismo e passione per il cinema, in attesa di scoprire il nuovo volto dell’Uomo d’Acciaio sul grande schermo.

Data di uscita

Il lancio sul mercato è previsto per la fine del 2025, con Cosmic Group che si occuperà della distribuzione ufficiale sul territorio italiano. Il prezzo indicativo sarà di 75,00 euro, una fascia competitiva per una figure così accessoriata, curata nei dettagli e legata a una produzione cinematografica di primo piano.