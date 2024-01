La lampada smart multifunzione IDOLO di TikTok ora COSTA POCHISSIMO!

Su TikTok spuntano i prodotti più curiosi che ci capita di proporvi nella nostra rubrica Amazon Finds, e anche questa divertente lampada multifunzione non fa eccezione! In questo momento potete portarla a casa spendendo solo 38,99€, anziché 55,99€ come da listino abituale, con un risparmio del 30%! Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Lampada Sunshine smile, chi dovrebbe acquistarla?

Guardando alle caratteristiche di questo prodotto, è immediato comprendere il motivo della sua viralità su TikTok: il fatto che venga definito "multifunzione" non è affatto casuale, poiché non si tratta soltanto di una lampada da comodino, ma di un dispositivo che incorpora un caricatore wireless da 15W, un altoparlante Bluetooth con qualità audio cristallina e un sistema di sveglia. È, pertanto, l'acquisto perfetto per coloro che desiderano la comodità di caricare il proprio smartphone senza fili e godersi la musica preferita prima di addormentarsi o durante la lettura.

Inoltre, non sarà nemmeno necessario mantenere la lampada collegata alla corrente, poiché con una carica completa (2-3 ore) è in grado di riprodurre brani per un massimo di 6 ore consecutive. Gli effetti di illuminazione, poi, possono esprimere fino a 16 milioni di colori, con 20 diverse modalità di illuminazione, varie intensità luminose e persino la possibilità di sincronizzarla con la musica in riproduzione.

Insomma, parliamo di un oggetto d'arredo non solo bello da vedere, ma anche personalizzabile e che si presta a svariate funzionalità da altoparlante Bluetooth: in sconto del 30%, ora potete portarlo a casa a solo 38,99€!

