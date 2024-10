Super Mario Party Jamboree a PREZZO SCONTATO: porta a casa il divertimento su Nintendo Switch!

Se siete alla ricerca di un’esperienza multiplayer coinvolgente e spassosa su Nintendo Switch, l'offerta inerente a Super Mario Party Jamboree a soli 58€ su Amazon, con uno sconto del 3% rispetto al prezzo medio di 59,97€, è un’occasione da non perdere! Questo titolo, il più ricco della serie, porta l’intera famiglia del Regno dei Funghi a nuove vette di divertimento con oltre 110 minigiochi e 22 personaggi giocabili, inclusi nuovi arrivati come Pauline e Ninji.

Super Mario Party Jamboree + 7 giorni di Nintendo Switch Online, perché acquistarlo?

Super Mario Party Jamboree (qui trovate la nostra recensione completa) introduce modalità di gioco innovative per accontentare ogni tipo di giocatore. Se preferite i classici minigiochi, Minigame Bay offre una raccolta infinita di sfide da affrontare, mentre per chi cerca esperienze più dinamiche, ci sono modalità come la Paratroopa Flight School, dove vi trasformerete in Paratroopa e volerete raccogliendo oggetti in una frenetica gara contro il tempo. Il gioco si arricchisce anche di sfide a squadre in modalità Tag Matches o dell’intensa Survival Mode, per competere online con giocatori di tutto il mondo, garantendo sempre nuove emozioni.

Ogni mappa di gioco è un viaggio unico: potrete sfidare il vulcano di Bowser pieno di trappole o volare tra le nuvole nel leggendario Mario’s Rainbow Castle. Inoltre, le novità come le Jamboree Buddies vi consentiranno di ottenere alleati e bonus esclusivi, creando strategie per superare gli avversari. La modalità Pro Rules, invece, offre una variante più tecnica e competitiva, ideale per chi ama sfide basate sull’abilità anziché sulla fortuna, rendendo Super Mario Party Jamboree un’opzione perfetta sia per i giocatori casual che per quelli più esperti.

Inoltre, con questa edizione riceverete 7 giorni di Nintendo Switch Online inclusi, perfetti per esplorare tutte le modalità multiplayer online, senza costi aggiuntivi. Se cercate una festa portatile e appassionante, non lasciatevi sfuggire questa occasione su Amazon. Con Super Mario Party Jamboree potrete riunire amici e famiglia, ovunque e in qualsiasi momento, per interminabili serate di risate e competizione.

