Sconto di 20€ sull'ottima SteelSeries Apex 3!

La tastiera da gaming SteelSeries Apex 3 è oggi disponibile su Amazon al prezzo scontato di 58,89€, con un interessante risparmio rispetto al prezzo iniziale di 79,99€. Questo rappresenta un risparmio del 26% per una periferica da gioco che offre illuminazione RGB a 10 zone, un poggiapolsi magnetico di alta qualità per un comfort ideale durante le sessioni di gioco, switch ultra-silenziosi e una protezione IP32 contro i danni causati dai liquidi.

SteelSeries Apex 3, chi dovrebbe acquistarla?

La SteelSeries Apex 3 è pensata per i gamer che desiderano un'esperienza di digitazione confortevole, silenziosa e esteticamente piacevole. Grazie alla protezione IP32, è ideale per chi trascorre lunghe sessioni di gioco mentre magari sgranocchia qualcosa e beve, senza che ci si debba preoccupare dei liquidi che potrebbero finire sulla tastiera. L'illuminazione RGB a 10 zone permette una personalizzazione estetica che vi permette di dare un tocco tutto vostro alla postazione.

Gli switch ultra-silenziosi sono perfetti per chi vive in ambienti condivisi o gioca di notte, permettendo una digitazione quasi inudibile. Il poggiapolsi magnetico di alta qualità è un ulteriore vantaggio per chi dà priorità al comfort, sostenendo il palmo della mano durante lunghe maratone di gioco. Il layout italiano QWERTY rende questa tastiera immediatamente familiare ai giocatori italiani, in modo che possa risultare comoda anche se la utilizzate per scrivere.

La SteelSeries Apex 3 è, allora, una scelta ottima per qualità/prezzo per quei giocatori che cercano una tastiera affidabile, con funzionalità avanzate e un design comodo e resistente.

