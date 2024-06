Stazione di polizia LEGO a 90€: divertimento assicurato!

Mentre aspettiamo novità su LEGO Horizon Adventures, oggi vi consigliamo un set LEGO molto richiesto tanto che non è più disponibile sul sito ufficiale. La stazione di polizia LEGO è ora disponibile su eBay a un prezzo imperdibile di 99,99€ ma si abbassa a 90€ grazie al codice sconto del 10% da inserire al momento del pagamento. Inclusi nel set trovate minifigure, veicoli e una dettagliata sede della polizia. È il regalo perfetto per i piccoli fan della serie TV "LEGO City Adventures" e per quelli che amano immergersi nel gioco di ruolo e nelle emozionanti scene di inseguimento. Non lasciatevi scappare questa occasione per aggiungere gioco e fantasia alla vostra collezione LEGO City. Vi segnaliamo anche i nuovi bellissimi set in pre-order LEGO!

NB: ricordatevi di attivare il codice sconto "VACANZE24" al momento del pagamento per ottenere uno sconto del 10% durante il checkout. Il coupon sconto scade il 23 giugno.

Set LEGO stazione di polizia, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO stazione di polizia è perfetto per chi ama immergersi nel mondo dell'avventura e della giustizia. Questo set dettagliato fa brillare gli occhi dei piccoli difensori della legge, offrendo loro ore di gioco impersonando gli eroi della serie TV "LEGO City Adventures". Con pezzi come la cella prigione che esplode, i veicoli full optional tra cui auto della polizia con effetti sonori e un eccitante drone di sorveglianza, è il regalo ideale per stimolare la creatività e l'amore per il gioco di ruolo. Soddisfa l'esigenza di costruire ambientazioni realistiche dove i buoni inseguono i cattivi in scenari urbani fantasiosi.

Le minifigure includono i personaggi della serie TV LEGO City Adventures: Duke DeTain, Chief Wheeler e Daisy Kaboom. L’edificio della stazione di polizia giocattolo misura 15 cm di altezza, 48 cm di larghezza e 24 cm di profondità, mentre il veicolo della polizia misura 6 cm di altezza, 12 cm lunghezza e 7 cm di larghezza. Oltre ai componenti fisici, il set comprende una guida alla costruzione interattiva disponibile tramite l'app LEGO Life, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente grazie a strumenti di visualizzazione come zoom e rotazione.

Questo eccezionale set della stazione di polizia LEGO è disponibile su eBay a 90€ e rappresenta una scelta eccellente sia come regalo che come acquisto personale, offrendo non solo un'esperienza di costruzione gratificante ma anche ore di gioco creativo e la possibilità di unirlo ad altri set di LEGO City per costruire la città LEGO dei vostri sogni. Ricordatevi di attivare il coupon!

