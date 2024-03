LOL 4: Chi ride è fuori, ecco dove vedere la nuova stagione!

La quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori arriverà ufficialmente il 1° di aprile (no, non è un Pesce d'Aprile!), assicurando ancora una volta tante risate a tutti gli spettatori. Se non volete assolutamente perdervi le nuove puntate siete nel posto giusto, dato che vi spiegheremo chi sono i concorrenti della quarta stagione, ma anche dove e come vederla.



Cos'è LOL: Chi ride è fuori?

LOL: Chi ride è fuori è un game show italiano distribuito su Prime Video e condotto da Fedez. Il format del programma è ispirato a Documental, un popolare show giapponese creato dal comico Hitoshi Matsumoto. Nello spettacolo, dieci comici professionisti vengono rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive. Il loro obiettivo è far ridere gli altri concorrenti usando qualsiasi mezzo a disposizione; tuttavia, c'è una sfida: nessuno dei partecipanti può ridere.

Chi cede alla tentazione di sorridere o ridere viene, infatti, ammonito con un cartellino giallo e, se il comportamento si ripete, viene espulso con un cartellino rosso. Le regole sono rigide: è vietato coprire la bocca o impedire meccanicamente la risata con l'uso di oggetti esterni.

I conduttori, dalla "control room", osservano e commentano gli eventi che si svolgono nella stanza tramite telecamere. Inoltre, utilizzando una console, forniscono ai concorrenti istruzioni precise e suggerimenti per interventi comici. Se un comico ride, viene eliminato. Insomma, si tratta di un'esperienza divertente e unica, in cui la risata dei concorrenti è vietata, ma quella degli spettatori è assicurata!

LOL 4, chi sono i concorrenti?

I concorrenti che dovranno trattenere le risate e cercare di far ridere gli altri nella quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori sono: Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono. A questi si aggiungerà il vincitore di Lol Talent Show, il programma spin-off di LOL che, come un vero e proprio talent show, ha premiato il concorrente capace di far ridere i giudici.

LOL 4, dove vederlo?

LOL: Chi ride è fuori 4 sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video, proprio come le precedenti stagioni. Se siete già abbonati al servizio Prime, potrete accedere alla piattaforma di streaming utilizzando le vostre credenziali Amazon. Prime Video è accessibile tramite il web, le app disponibili per iOS, Android e Windows, e su smart TV.

Se non siete ancora abbonati a Amazon Prime, questo è un ottimo momento per farlo. Potrete usufruire di una prova gratuita di 30 giorni che vi consentirà di accedere non solo a Prime Video, ma anche a tutti gli altri vantaggi dell'abbonamento. Tra questi ci sono la consegna rapida e gratuita di tutti gli ordini Amazon, l'accesso a servizi come Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading.

Dopo i 30 giorni di prova gratuita, avrete la possibilità di decidere se desiderate disdire il servizio senza alcun costo aggiuntivo oppure mantenerlo al costo mensile di soli 4,99€. È quindi un ottimo momento per provare Amazon Prime e divertirsi con LOL: Chi ride è fuori e tutti gli altri contenuti disponibili su Prime Video.

