Prezzo TOP sul gioco da tavolo di Squid Game! (-25%)

Per gli appassionati della serie Netflix Squid Game che desiderano portare l'adrenalina e la tensione della serie sul tavolo di casa, il gioco da tavolo Squid Game di Asmodee è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 22,59€, rispetto al prezzo originale di 29,99€, offrendovi uno sconto del 25%. Questa edizione completamente in italiano include tutto ciò che serve per iniziare a giocare, immergendovi in sfide ispirate ai giochi della serie, come Un due tre stella e Caramello.

Gioco da tavolo di Squid Game, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioco da tavolo è ideale per chi ama le sfide di sopravvivenza e strategia, adatto a giocatori dai 16 anni in su e perfetto per gruppi da 3 a 6 persone. È l'opzione perfetta per serate tra amici o in famiglia ricche di suspense e sfide collettive. Ogni partecipante sarà chiamato a guidare la propria squadra attraverso le prove, con l'obiettivo di rimanere l'ultimo sopravvissuto.

Chi cerca di ricreare a casa l'emozione della serie TV troverà nel gioco di Squid Game l'esperienza ideale. Offrendo un mix perfetto di tensione, strategia e divertimento, questo gioco promette di tenervi sul filo del divertimento per 45 minuti di gioco ad alto rischio. È consigliato a chi vuole vivere momenti di puro intrattenimento, mettendo alla prova ingegno e capacità decisionali in un contesto ludico ispirato alla serie.

Il gioco da tavolo Squid Game di Asmodee rappresenta un'ottima scelta per gli amanti di giochi coinvolgenti e strategici, offrendo un'esperienza di gioco ricca di suspense e sfide. A un prezzo di soli 22,59€ su Amazon, questo gioco è un must-have per chi desidera testare le proprie abilità decisionali e spirito di squadra in contesti ad alta tensione. Approfittate ora di questa offerta limitata per aggiungere un tocco di emozione alle vostre serate in compagnia.

