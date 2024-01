Prezzo SUPER su questo stupendo gioco da tavolo a tema Marvel! (-25%)

Divertirsi con un gioco da tavolo ha pochi concorrenti – al massimo può cedere il passo al divertirsi con un videogioco. Ma se al momento con i videogiochi siete a posto, vi segnaliamo lo sconto su Splendor Marvel, dove i supereroi uniscono le forze contro Thanos. Questo avvincente gioco da tavolo combina strategia e collezionismo per i fan dei personaggi Marvel e su Amazon in questo momento lo trovate in offerta a soli 25,64€, uno sconto eccezionale del 25% sul prezzo originale di 33,99€!

Splendor Marvel, chi dovrebbe acquistarlo?

Splendor Marvel, ideato appositamente per gli appassionati dell'iconico universo dei supereroi, vi immergerà direttamente nel mondo di Thanos e delle Gemme dell'Infinito. Consigliato per un'età dai 10 anni in su, questo gioco da tavolo è l'ideale per famiglie e gruppi di amici che desiderano condividere un'esperienza ludica coinvolgente. Vi offre l'opportunità di reclutare i vostri supereroi preferiti e lottare contro Thanos per impedirgli di impossessarsi delle gemme, ricreando in certo senso gli eventi di Avengers: Endgame.

Con una durata media di soli 30 minuti per partita, il gioco soddisfa i giocatori che cercano divertimento rapido ma non superficiale, rendendolo perfetto per serate tra amici. Tra la gestione delle risorse e la sfida nel reclutare personaggi, stimola i giocatori a sviluppare tattiche e strategie sempre nuove. Per i fan Marvel, il piacere di schierare eroi iconici come Iron Man, Hulk, Captain America e molti altri per conquistare luoghi leggendari è un valore aggiunto che non ha prezzo.

In definitiva, Splendor Marvel è pensato per coinvolgere con il suo incontro tra tattica e universo dei supereroi, il che lo rende ideale per serate in compagnia. Si tratta, dunque, di un'ottima aggiunta alla collezione di giochi da tavolo per gli appassionati Marvel: se rientrate tra questi, vi raccomandiamo di approfittare del prezzo in saldo, con cui potete portarlo a casa a soli 25,64€!

