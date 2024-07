Speaker Divoom con pixel art e funzioni smart a soli 48€!

State pensando di acquistare una piccola cassa portatile Bluetooth? Oggi Amazon propone l'innovativo speaker Divoom Timebox-Evo, noto per le sue funzionalità smart, prestazioni sonore superiori e la possibilità di creare pixel art. Con caratteristiche come la sincronizzazione LED con la musica, oltre a utili funzioni integrate come la radiosveglia e le notifiche dai social media, questo speaker va oltre le aspettative. Ora è proposto a 59,99€ ma c'è la possibilità di attivare un coupon in pagina per ricevere uno sconto del 20% arrivando al prezzo di 47,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 31 luglio, salvo esaurimento.

Speaker Divoom Timebox-Evo, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dello speaker Divoom Timebox-Evo è consigliato alle persone che sono alla ricerca di un'esperienza audiovisiva indimenticabile arricchita da una moderna espressione artistica. Idealmente progettato per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare allo stile e alla creatività, questo speaker offre prestazioni sonore di alta qualità grazie all'altoparlante da 6W sintonizzato DSP e alla tecnologia Bluetooth 5.0, capace di offrire un suono impressionante per ogni tipo di ambiente. Con il suo design compatto e la capacità di creare e condividere pixel art tramite l'app dedicata, si rivela perfetto anche per gli appassionati d'arte digitale e per chi ama personalizzare ogni dettaglio del proprio spazio.

Oltre alle sue capacità audio, lo speaker si distingue per la sua multifunzionalità: integra una radiosveglia smart, un orologio, un controllo meteo e la possibilità di ricevere notifiche dai social media preferiti, rendendolo un dispositivo indispensabile nella vita quotidiana. Grazie al pannello LED programmabile, che si sincronizza con la musica creando un vero e proprio spettacolo di luci, l'esperienza d'uso risulta coinvolgente e divertente. Se siete alla ricerca di un'esperienza audio e visiva di qualità, lo speaker Divoom Timebox-Evo sarà in grado di soddisfare le vostre esigenze, offrendo allo stesso tempo un tocco di creatività e modernità al vostro ambiente.

Racchiudendo caratteristiche eccezionali in un design portatile ed elegante, lo speaker Divoom Timebox-Evo è una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza audiovisiva di qualità e funzionalità intelligenti. Migliora l'ascolto musicale con la sua qualità del suono, ma arricchisce anche l'ambiente circostante attraverso la visualizzazione di pixel art e le sue funzioni pratiche quotidiane. Oggi lo trovate in offerta a 47,99€ ma ricordatevi di attivare il coupon del 20%!

