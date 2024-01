Auricolari SONY WF-C500 a un prezzo STRACCIATO! Li paghi solo 46€

Se siete appassionati di musica e desiderate acquistare delle cuffie di alta qualità che vi offrano anche ottime prestazioni per quanto riguarda call di lavoro e videoconferenze, gli auricolari Sony WF-C500 potrebbero fare al caso vostro. Oggi potete approfittare di una vantaggiosa offerta Amazon, grazie alla quale potrete risparmiare il 55% sull'acquisto degli auricolari true wireless Sony e pagarli solamente 44,90€, un ottimo affare rispetto al prezzo originale di 99,99€.

Auricolari Sony WF-C500, chi dovrebbe acquistarli?

Le cuffie Sony WF-C500 offrono la combinazione ideale di comodità e qualità audio. Con un design arrotondato, ergonomico e comodo da indossare, si adattano comodamente alle vostre orecchie consentendovi di godere delle vostre playlist preferite senza distrazioni. La certificazione IPX4 consente inoltre di utilizzare tranquillamente le cuffie anche sotto la pioggia odurante l'attività sportiva.

La connettività Bluetooth offre stabilità grazie al chip avanzato e al design ottimizzato dell'antenna, assicurando ore di ascolto senza interruzioni. La batteria garantisce invece fino a 20 ore di riproduzione, con un'opzione di ricarica rapida ideale per chi è sempre in movimento.

Gli auricolari Sony WF-C500 rappresentano la scelta ideale per chi cerca performance, comfort e praticità. L'app Sony│Headphones Connect consente di personalizzare l'esperienza audio secondo le vostre preferenze. Non lasciatevi scappare l'ottimo prezzo di €44,90, per godere della vostra musica preferita con uno standard audio superiore e senza fili che vi accompagnerà in ogni momento della giornata.

