Smart TV Samsung OLED 55" in OFFERTA su Amazon: -35%!

Se state cercando una smart TV Samsung di grandi dimensioni, ecco l'offerta per voi. La smart TV Samsung OLED S85D da 55 pollici è proposta a un prezzo scontato di 1.112€, rispetto al costo originale di 1.699€, con uno sconto del 35%! Questa TV offre un'esperienza visiva eccezionale grazie al suo display OLED 4K, processore NQ4 AI Gen2 per una risoluzione e sfumature di colore vivide, e tecnologie come HDR e Motion Xcelerator 120Hz per immagini e giochi straordinariamente fluidi. Il design elegante, insieme a caratteristiche avanzate come Q-Symphony, Dolby Atmos, e supporto ai giochi con Gaming Hub, rende questa TV un'aggiunta di classe a qualsiasi ambiente domestico. Non fatevi scappare questa occasione su Amazon!

Smart TV Samsung OLED S85D 55", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Samsung OLED S85D 55" rappresenta la scelta ideale per tutti gli utenti che desiderano immergersi in un'esperienza visiva e sonora senza pari, grazie alle sue tecnologie all'avanguardia. È particolarmente consigliata agli appassionati di cinema e serie TV che cercano una qualità d'immagine che può rendere giustizia alle loro maratone cinematografiche, con tecnologia OLED HDR che garantisce luminosità e contrasto superiori e una risoluzione 4K che porta le sfumature di colore a livelli vividi e realistiche. L'elegante Contour Design si adatta perfettamente ad ogni tipo di arredamento, rendendolo un complemento d'eccellenza per il vostro spazio abitativo.

Non solo gli amanti del cinema, ma anche i gamer trovano nella smart TV Samsung OLED S85D un alleato di valore, grazie al Motion Xcelerator 120Hz e al Gaming Hub che permette di accedere facilmente ai giochi, assicurando un'esperienza fluida e reattiva. Inoltre, per chi desidera un'esperienza audio coinvolgente, la tecnologia Q-Symphony crea un'armonia perfetta tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, offrendo un suono surround 3D di qualità superiore. Infine, la sua funzionalità SmartThings vi permette di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV, rendendola il centro della vostra smart home.

A un prezzo di 1.112€ invece di 1.699€, la smart TV Samsung OLED S85D da 55" rappresenta un affare per chi desidera elevare il proprio sistema di intrattenimento domestico. Offrendo un mix di prestazioni visive di alta qualità, design elegante e un'ampia gamma di funzionalità, è una scelta eccellente per chi vuole godersi film, giochi e programmi preferiti in maniera coinvolgente.

