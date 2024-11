Single's Day Samsung: scopri come avere un SmartTag2 GRATIS!

In occasione del Single's Day dell'11 novembre, Samsung arricchisce le promozioni del Black Friday offrendo un SmartTag2 gratuito con l'acquisto di prodotti selezionati. Questa iniziativa rende le già vantaggiose offerte ancora più interessanti. Tra i dispositivi idonei all'omaggio figurano TV, smartphone, monitor e smartwatch.

Vedi offerte su Samsung

Single's Day Samsung, perché approfittarne?

Se state cercando un nuovo smartphone, il Single's Day di Samsung è l'occasione ideale per usufruire di prezzi speciali su alcuni dei modelli più ambiti del marchio. Tra le offerte più interessanti, troviamo il Galaxy Z Fold6, il dispositivo pieghevole che sta rivoluzionando il concetto di smartphone, il Galaxy S24 Ultra, il top di gamma con una fotocamera eccezionale e performance al vertice, e il Galaxy A55, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo senza rinunciare a prestazioni elevate.

Samsung propone sconti anche su PC e wearable. Per chi cerca un dispositivo potente e versatile, il Galaxy Book4 Ultra è l'alleato perfetto, con prestazioni elevate e un design ultra-sottile. Per gli appassionati di tecnologia indossabile, il Galaxy Watch7 offre funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e della forma fisica, unito a uno stile moderno e personalizzabile. E per chi desidera una tavoletta di ultima generazione, il Tab S10 Ultra rappresenta una scelta ideale, con uno schermo ampio e prestazioni da top di gamma.

Samsung non dimentica chi cerca TV e monitor. Tra le offerte più interessanti, segnaliamo il Neo QLED QNX1D, per chi cerca un'esperienza visiva straordinaria, e il monitor Odyssey G5, perfetto per i gamer che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine. Ricordiamo che, acquistando questi prodotti, avrete diritto a ricevere gratuitamente uno SmartTag2, un accessorio utile per non perdere mai di vista i vostri oggetti più importanti.

Vedi offerte su Samsung