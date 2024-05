Shin Megami Tensei V Vengeance: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Con un rilascio previsto per il 14 giugno 2024, Shin Megami Tensei V: Vengeance si appresta a essere una delle uscite più ambite dell'anno nel mondo dei videogiochi, disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, e altre piattaforme. Questo titolo rappresenta un'evoluzione del famoso Shin Megami Tensei V (qui trovate la nostra recensione completa), arricchito da nuove trame e meccaniche di gioco che promettono di intensificare l'esperienza dei giocatori​.

Shin Megami Tensei V Vengeance, cos’è e di cosa parla?

Shin Megami Tensei V: Vengeance è l'ultima iterazione dell'acclamata serie di giochi di ruolo giapponesi Shin Megami Tensei, sviluppata da ATLUS. Questo capitolo non solo continua la narrazione del suo predecessore ma introduce anche nuove dinamiche di gioco e trame espansive, promettendo un'esperienza ancora più coinvolgente e dettagliata per i giocatori.

Il gioco si svolge in un mondo post-apocalittico dove Tokyo è stata trasformata in un desolato campo di battaglia tra divinità e demoni. Il protagonista, dopo essersi fuso con un misterioso essere, diventa un Nahobino, un potente ibrido tra umano e dio, e si trova coinvolto in un conflitto cosmico che potrebbe determinare il futuro dell'umanità​.

Shin Megami Tensei V: Vengeance offre ai giocatori due percorsi narrativi principali: il "Canon of Creation", che segue la trama originale del gioco precedente, e il "Canon of Vengeance", che introduce una nuova storia incentrata sulla vendetta contro gli dei che hanno abbandonato il mondo. Questo secondo percorso non solo aggiunge profondità alla storia ma espande anche il lore della serie, introducendo nuovi personaggi, demoni e scenari​.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo mantiene il celebre sistema di combattimento "Press Turn" della serie, che premia i giocatori per l'efficace sfruttamento delle debolezze nemiche. Questa nuova versione introduce anche aggiornamenti significativi, come abilità speciali legate ai miti dei demoni coinvolti e nuove opzioni di negoziazione e reclutamento di demoni, che aggiungono ulteriori strati di strategia e personalizzazione.

Shin Megami Tensei V Vengeance, chi dovrebbe acquistarlo?

Shin Megami Tensei V: Vengeance è un titolo che si distingue per la sua capacità di attrarre un vasto pubblico, dai veterani dei JRPG a chi cerca un'avventura narrativa intensa e moralmente complessa. Il gioco, con le sue radici profonde nella serie Shin Megami Tensei, offre una nuova profondità e sfida con aggiornamenti significativi nel gameplay e nelle trame. È particolarmente adatto per coloro che apprezzano giochi di ruolo giapponesi che richiedono non solo riflessione tattica ma anche scelte strategiche, grazie al suo innovativo sistema di combattimento "Press Turn" che premia l'astuzia e la pianificazione.

Gli appassionati di ambientazioni post-apocalittiche troveranno affascinante l'esplorazione della Tokyo devastata del gioco, dove ogni angolo e crepa nasconde misteri e sfide. Il gioco mette anche il giocatore di fronte a scelte morali impegnative che influenzano la direzione della storia, rendendo ogni partita un'esperienza unica e personale.

Per i nuovi giocatori, il titolo si presenta come un'ottima porta d'accesso ai JRPG grazie alle sue meccaniche accessibili e miglioramenti pensati per facilitare l'apprendimento senza sopraffare. Inoltre, la possibilità di esplorare trame complesse e interagire con un vasto array di demoni e personaggi offre un'ampia gamma di esperienze all'interno dello stesso gioco.

Shin Megami Tensei V Vengeance, quale versione acquistare?

Shin Megami Tensei V Vengeance sarà disponibile in diverse versioni, ognuna progettata per soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei giocatori:

Edizione Standard e Digital Deluxe : L'edizione standard sarà disponibile a un prezzo introduttivo, mentre la Digital Deluxe include set di Tesori Sacri e tre DLC per migliorare l'esperienza di gioco, tra cui il "Mitama Dance of Wealth" e il "Mitama Dance of EXP", oltre a svariate quest secondarie come "Sakura Cinders of the East"​.

e : L'edizione standard sarà disponibile a un prezzo introduttivo, mentre la Digital Deluxe include set di Tesori Sacri e tre DLC per migliorare l'esperienza di gioco, tra cui il "Mitama Dance of Wealth" e il "Mitama Dance of EXP", oltre a svariate quest secondarie come "Sakura Cinders of the East"​. Launch Edition: Un'edizione speciale che include una custodia metallica steelbook, ideale per i collezionisti e i fan più accaniti del franchise​.

Shin Megami Tensei V Vengeance, quanto costa e dove acquistarlo

Per assicurarsi una copia di Shin Megami Tensei V Vengeance al miglior prezzo, è necessario continuare monitorare i principali rivenditori online. La Launch Edition viene proposta al prezzo di 70,98€, una decina di euro in più rispetto a quella Standard, anche se è già possibile trovare offerte più allettanti Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente anche sulle nuove disponibilità presso altri store.

PS5

Amazon - Standard Edition | 60,98€

Amazon - Launch Edition | 70,98€

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

Gamestop - Launch Edition | 70,98€

eBay - Standard Edition | 52,90€

eBay - Launch Edition | 55,90€

Xbox Series X

Amazon - Standard Edition | 60,98€

Gamestop - Standard Edition | 60,98€

eBay - Standard Edition | 52,90€

Nintendo Switch