Shanks, recensione: l'Imperatore dei mari conquista la linea SH Figuarts

La SH Figuarts di Shanks si distingue per la cura nei dettagli e un’ottima posabilità, supportata da materiali di qualità e un design fedele al personaggio. La presenza di Luffy da bambino arricchisce ulteriormente il set, permettendo di ricreare scene iconiche dell'anime. Nonostante una dotazione di accessori leggermente limitata, il prodotto si conferma un acquisto consigliato per ogni appassionato di One Piece.

Bandai e Tamashii Nations continuano a stupire i fan di One Piece con l’introduzione di nuove action figure della linea SH Figuarts, questa volta dedicata a uno dei personaggi più iconici della serie: Shanks il Rosso. Leader dei Pirati del Rosso e uno dei Quattro Imperatori, Shanks incarna un personaggio carismatico e potente, e questa nuova riproduzione promette di rendergli giustizia. In questa recensione, analizzeremo nel dettaglio ogni aspetto di questa figure, soffermandoci sul design del packaging, scultura e articolazioni, molding, pittura e posabilità.

Chi è Shanks?

Shanks il Rosso è uno dei Quattro Imperatori del Mare in One Piece, ex mozzo della ciurma di Gol D. Roger e capitano dei Pirati del Rosso. Figura leggendaria e carismatica, Shanks è noto per il suo spirito libero e festaiolo, ma anche per il suo immenso potere e l'abilità nell'uso dell'Haki, che padroneggia in tutte le sue forme, inclusa quella del Re Conquistatore. Nonostante non abbia mangiato un Frutto del Diavolo, è considerato uno dei combattenti più forti del mondo e ha affrontato alla pari Mihawk, il più grande spadaccino. È stato un mentore per Monkey D. Luffy, al quale ha donato il cappello di paglia come simbolo di una promessa, ispirandolo a diventare un grande pirata. Shanks incarna l'essenza del vero pirata: potente, rispettato e fedele ai suoi ideali di libertà e onore.

Packaging

La confezione della SH Figuarts di Shanks di Bandai e Tamashii Nations si presenta con uno stile curato e decisamente evocativo. La vetrina trasparente frontale permette di ammirare una porzione del contenuto senza dover aprire la scatola, offrendo una chiara visione della figure di Shanks e della versione childhood di Luffy. La disposizione degli accessori e dei volti intercambiabili è ordinata e ben visibile, un dettaglio che rende l'esperienza di unboxing ancora più appagante per i collezionisti.

La parte frontale del packaging è arricchita da un'immagine dinamica che richiama uno dei momenti più iconici della serie, ossia il passaggio del cappello di paglia da Shanks a Luffy, catturando subito l’attenzione dei fan. Lateralmente, sono presenti le classiche grafiche identificative della linea SH Figuarts, accompagnate dai loghi di Bandai e Tamashii Nations, mentre sul retro vengono illustrate le varie pose possibili e i dettagli della figure. Le sezioni Super Action e Super Modeling enfatizzano la qualità delle articolazioni e la fedeltà della scultura, mostrando esempi di posabilità e l’espressività dei volti inclusi.

Il design del packaging risulta solido e ben strutturato, con un'apertura facile che consente di estrarre la figure senza rovinare la confezione, un aspetto essenziale per i collezionisti che amano mantenere intatti i propri pezzi. La qualità della stampa e la cura dei dettagli grafici dimostrano l’attenzione che Bandai e Tamashii Nations pongono anche nella presentazione del prodotto.

Blister

All’interno del packaging, la figure di Shanks e tutti i suoi accessori sono disposti con grande cura nel blister in plastica trasparente. Questa scelta permette di ammirare fin da subito la qualità della scultura e l'ampia dotazione che Bandai e Tamashii Nations hanno incluso in questa edizione. La figura principale di Shanks è affiancata dalla versione childhood di Monkey D. Luffy, entrambi ben fissati per evitare movimenti durante il trasporto.

Gli accessori sono numerosi e comprendono quattro volti intercambiabili con diverse espressioni, che spaziano da un sorriso carismatico a un’espressione più seria, passando per dettagli che catturano perfettamente l’essenza del personaggio. Sono inoltre presenti un set di mani sostitutive, utili per impugnare le spade o assumere pose dinamiche, due spade (una nel fodero e una sguainata), un cucchiaio e un braccio sinistro intercambiabile.

Un elemento degno di nota è il mantello in tessuto con filo metallico integrato: questo accessorio, oltre a essere realizzato con materiali di qualità, consente una posabilità eccellente, permettendo di riprodurre il movimento del vento e le pose più iconiche di Shanks. Infine, troviamo un volto extra dedicato alla figure di Luffy SH Figuarts, un'aggiunta gradita per chi possiede anche la figure del protagonista.

Aspetto e posabilità

La SH Figuarts di Shanks emerge per una realizzazione attenta ai dettagli e una scultura di alta qualità. La figure, alta circa 16,5 cm, rappresenta fedelmente il carismatico Imperatore dei Mari, con un design che rispecchia perfettamente il personaggio ammirato dai fan di One Piece. Come da tradizione della linea SH Figuarts, Shanks è dotato di un elevato numero di snodi che ne garantiscono un’ampia articolazione, rendendo possibile ricreare pose dinamiche e momenti iconici della serie.

I materiali scelti, prevalentemente ABS e PVC, assicurano una buona solidità strutturale e un bilanciamento efficace tra estetica e resistenza. La scultura dei volti, in particolare, merita una menzione speciale: i quattro volti intercambiabili offrono un ventaglio di espressioni che spaziano dal sorriso rilassato all’espressione più decisa, permettendo di catturare le diverse sfumature del personaggio.

A impreziosire la figure troviamo un mantello in tessuto con anima metallica all’interno, che permette di modellare il movimento del mantello stesso in modo realistico. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore livello di dinamicità alle pose, permettendo di enfatizzare l'epicità di ogni scena.

Accanto a Shanks, il set include anche una rappresentazione di Luffy da bambino, scolpito in posa statica ma ricca di significato. Il volto sorridente e l’abbigliamento classico rendono omaggio al passato del protagonista, regalando un tocco di nostalgia che arricchisce ulteriormente il display. L’equilibrio tra la maestosità di Shanks e l’innocenza di Luffy rappresenta uno degli elementi più riusciti di questa SH Figuarts, rendendola un pezzo immancabile per i collezionisti e i fan dell’opera.

Conclusioni

La SH Figuarts di Shanks rappresenta un vero e proprio tributo al personaggio di One Piece. L’attenzione ai dettagli, la qualità dei materiali utilizzati e la fedeltà nella scultura rendono questa figure un must per i collezionisti e i fan dell'opera di Eiichirō Oda. Le articolazioni sono solide e ben progettate, permettendo una posabilità eccellente che consente di ricreare pose dinamiche e momenti iconici della serie. Il mantello in tessuto con anima metallica è un valore aggiunto che amplifica le possibilità espositive, regalando un realismo maggiore rispetto alle classiche riproduzioni in PVC rigido.

Anche se la dotazione di accessori è limitata rispetto ad altre uscite della linea, la presenza di Luffy da bambino e del volto extra per la figure di Luffy compensano ampiamente questa piccola mancanza. Il set, nel suo insieme, trasmette perfettamente l’essenza del legame tra Shanks e Luffy, evocando uno dei momenti più iconici della serie.

Shanks SH Figuarts sarà disponibile in Italia tra maggio e giugno 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.