Sfrutta subito lo SCONTO PAZZESCO sul TP-Link Archer GX90, il TOP per il gaming! -33%

Se state cercando un router di qualità per migliorare la vostra esperienza di gaming e streaming, non potete perdervi l'offerta su Amazon inerente al TP-Link Archer GX90. Attualmente disponibile a soli 199,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 299,99€, questo router, uno dei migliori sul mercato, è una vera occasione per chi desidera una connessione stabile e potente.

TP-Link Archer GX90, chi dovrebbe acquistarlo?

TP-Link Archer GX90 è un router Wi-Fi 6 Tri-Band progettato specificamente per offrire esperienze di gioco immersive e senza lag. Dotato dello standard Wi-Fi 6 (802.11ax), questo router è pensato per gestire al meglio il traffico dati in scenari ad alta densità, rendendolo ideale per l'home entertainment e le sfide online. Con una velocità combinata delle tre bande fino a 6600 Mbps, Archer GX90 garantisce prestazioni eccezionali: 4804 Mbps su una delle due bande 5GHz grazie al supporto per il canale HE160, una seconda banda 5GHz con velocità fino a 1201 Mbps, e 574 Mbps in 2.4 GHz.

Una delle caratteristiche più interessanti dell'Archer GX90 è la tecnologia OneMesh, che permette di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale. Abbinando al router un range extender come RE700X o RE705X, potrete espandere la vostra rete domestica e godere dei benefici della tecnologia Mesh, che assicura una copertura ottimale in ogni angolo della casa. Le 8 antenne esterne ad alto guadagno con tecnologia High-Power FEM e 4T4R contribuiscono a fornire un segnale potente e stabile, mentre la tecnologia Beamforming concentra il segnale nei punti in cui si trovano i dispositivi connessi, migliorando ulteriormente l'efficienza della rete.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il TP-Link Archer GX90 dispone di 2 porte WAN-LAN (1Gbps+ 2.5Gbps), 3 porte Gigabit LAN e 2 porte USB, che offrono numerose opzioni di connettività per tutti i vostri dispositivi. Il router è compatibile con IPv4 e IPv6 e supporta la crittografia WPA3 per una sicurezza della rete all'avanguardia. La funzione HomeShield protegge i dispositivi connessi da attacchi DDoS, siti malevoli e tentativi di intrusione, creando un ambiente di rete sicuro per i vostri dati.

In sintesi, TP-Link Archer GX90 è una scelta eccellente per chi cerca un router che unisca velocità, stabilità e sicurezza. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon: acquistate il TP-Link Archer GX90 a soli 199,99€ e trasformate la vostra esperienza di connessione domestica.

