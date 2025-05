Seiya Odin pronto a scatenare il potere del Dio nordico nel nuovo Myth Cloth EX

Bandai ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action figure Myth Cloth EX di Seiya Odin, direttamente tratta dalla serie animata Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Questa nuova uscita celebra una delle trasformazioni più iconiche di Pegasus, legata all’arco narrativo ambientato ad Asgard, dove il giovane Cavaliere ottiene la possente God Robe di Odino.

Seiya Odin - Myth Cloth EX

All'interno della serie, l’armatura di Odino viene custodita in una statua raffigurante la divinità nordica e concessa a Seiya nel momento cruciale della battaglia contro Hilda di Polaris. Dopo aver recuperato insieme agli altri Cavalieri di Bronzo tutti e sette gli Zaffiri dei God Warrior, Seiya ottiene il potere necessario per affrontare l’influsso malefico dell’Anello dei Nibelunghi e tentare di liberare la sacerdotessa di Asgard.

Realizzata con materiali di alta qualità come PVC, ABS e metallo die-cast, la figure Myth Cloth EX di Seiya Odin raggiunge un’altezza di circa 15 cm e presenta tutti gli elementi distintivi della celebre linea da collezione. L’armatura può essere scomposta e ricomposta nel classico totem, omaggio all’iconografia della serie, mentre tra gli accessori non mancano la spada Balmung e il mantello, perfetto per riprodurre la celebre scena d’apertura della sigla giapponese.

La confezione include inoltre numerose parti intercambiabili: cinque paia di mani e quattro volti opzionali, ideali per ricreare le espressioni più riconoscibili del protagonista. Questa attenzione al dettaglio rende la figure un pezzo imperdibile per i fan di lunga data della saga, ma anche per i nuovi collezionisti che vogliono arricchire la propria esposizione con una delle armature divine più rare dell’intera serie.

Prezzo e data di uscita

In Italia, il preordine è già disponibile tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L'uscita è prevista tra dicembre 2025 e gennaio 2026, al prezzo indicativo di circa 135,00 euro. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati del mito dei Cavalieri dello Zodiaco.