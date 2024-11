Sedia da gaming Corsair: il trono che meritate oggi a 190€!

Approfittate dell'offerta Black Friday su MediaWorld per aggiudicarvi la sedia da gaming Corsair TC100 Relaxed a 189,99€ invece di 199,99€. Questa sedia è l'ideale per tutti i gamer che cercano comfort e stile: è dotata di un cuscino lombare regolabile, un cuscino per il collo in memory foam e la possibilità di reclinare lo schienale da 90° a 160° per i momenti di relax. La consegna è gratuita e avete anche la possibilità di ritiro gratis in negozio. Non lasciatevi scappare l'opportunità di giocare in totale comfort con la sedia da gaming Corsair TC100 Relaxed.

Sedia da gaming Corsair TC100 Relaxed, chi dovrebbe acquistarla?

La sedia Corsair TC100 Relaxed è l'acquisto ideale per gli appassionati di videogiochi che amano immergersi nelle lunghe sessioni di gioco senza rinunciare al comfort e al sostegno. Questa sedia da gaming offre una serie di caratteristiche pensate per migliorare l'esperienza di gioco, come il cuscino di supporto lombare regolabile e il cuscino staccabile per il collo in memory foam, ideali per chi passa molte ore seduto e desidera prevenire i comuni disagi alla schiena e al collo. Inoltre, la possibilità di reclinarla da 90° a 160° permette di riposarsi comodamente tra una partita e l'altra. La superficie di seduta più ampia e l'esterno morbido della sedia assicurano una seduta piacevole anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Questa offerta del Black Friday, unita ai vantaggi di una consegna gratuita e del ritiro gratis in negozio, rappresenta un'opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di una soluzione che combina ergonomia, comodità e praticità. Il design ispirato alle corse, il sollevatore a gas di classe 4 con un'escursione in altezza di 100 mm e i braccioli regolabili arricchiscono ulteriormente l'esperienza di utilizzo, rendendo la sedia da gaming Corsair TC100 Relaxed una scelta ottimale per i videogiocatori che non vogliono scendere a compromessi tra comfort e funzionalità.

