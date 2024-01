Ora potete sorvegliare la vostra casa con SOLI 25€!

Tenere in sicurezza la propria casa è fondamentale, sia per dormire sonni tranquilli che per non doversi preoccupare mentre si è via. Oggi, peraltro, farlo ha davvero un prezzo alla portata di tutti, come testimonia il fatto che possiate portare a casa una telecamera da sorveglianza affidabile come la TP-Link Tapo C200, a un prezzo irrisorio di soli 25,49€, con un piccolo sconto del 15% sul prezzo abituale!

Videocamera di sorveglianza TP-Link, chi dovrebbe acquistarla?

Questo dispositivo di videosorveglianza risulta particolarmente indicato per chi necessita di tenere sotto controllo la propria residenza o luogo di lavoro, sia di giorno che di notte. Grazie alla visione notturna con un range fino a 8 metri e alla risoluzione 1080P, che assicura immagini definite e chiare, offre una soluzione completa e sicura per tenervi in sicurezza. Inoltre, la vasta gamma di movimenti, con rotazione orizzontale fino a 360° e verticale fino a 114°, vi consente di catturare dettagli da ogni angolo, coprendo completamente l'area in cui la collocate.

La sua caratteristica distintiva è la capacità di inviare notifiche in tempo reale tramite l'app al rilevamento di movimenti, consentendovi così di avere una risposta pronta e immediata. Ma non solo: è possibile monitorare la trasmissione anche tramite smart hub come Alexa Echo Show, il che permette la visualizzazione delle sue immagini mentre siete in un'altra stanza: ottimo, ad esempio, per tenere d'occhio i bambini che giocano mentre siete in smart working nel vostro ufficio domestico. Inoltre, offre comunicazione a distanza attraverso l'audio bidirezionale e la possibilità di potenziare le funzioni di sorveglianza con il piano di abbonamento Tapo Care, acquistabile separatamente.

Con un costo competitivo di soli 25,49€, la TP-Link Tapo C200 si presenta insomma come una soluzione completa e affidabile per la sicurezza. Facile da installare e gestire, potrete posizionarla agevolmente su un mobile o una mensola – anche se non sapete nulla di sicurezza, perché è perfetta anche per i neofiti.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!