ACQUISTA ora la splendida COLLECTOR'S EDITION di Tekken 8! PEZZI LIMITATI!

Gli amanti dei picchiaduro e i fan storici di Tekken saranno lieti di sapere che su Amazon è ancora acquistabile Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning of Fate Edition, uno dei titoli più attesi per PS5, a €279,98. Questa edizione da collezione rappresenta un vero e proprio gioiello per chi vuole vivere l'esperienza Tekken al massimo, arricchendo la propria collezione con contenuti esclusivi e memorabilia di pregio.

Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning Of Fate Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Questa edizione è un must-have per chi ama seguire le appassionanti vicende delle linee di sangue Mishima e Kazama, e non si accontenta di assistere agli scontri, ma vuole vivere l'intensità delle battaglie padre-figlio all'ennesima potenza.

Coloro in cerca di adrenalina e un gameplay aggressivo troveranno in Tekken 8 frenetiche sfide da affrontare, che sia attraverso la nuova modalità Arcade Quest, dove si può forgiare il proprio avatar per dominare l'arena, o personalizzando completamente l'esperienza di gioco.

La Collector Edition di Tekken 8 è un prodotto davvero imperdibile per i fan di lunga data e una porta d'ingresso avvincente per i nuovi giocatori, entrambi mossi dalla passione per le battaglie all'ultimo sangue. Al prezzo di €279,53, questa edizione comprende, all'interno della Premium Box, gli stickers della corporazione, la metal plate "Catena Infiammata", una copia del gioco, l'anello metallico di Leroy Smith, 8 carte collezionabili, un gettone arcade (5cm), la statuetta esclusiva di Jin (25cm), la steelbook special "Faceoff" e vari contenuti digitali.

