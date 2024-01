DOPPIO SCONTO su questa dash cam! (-40€)

Se state cercando un dispositivo per risolvere dispute legate a incidenti stradali o semplicemente desiderate catturare immagini suggestive di paesaggi, simili a quelle ottenibili con le migliori action cam, le Dash Cam rappresentano una soluzione ideale. Progettate specificamente per l'uso in auto, oggi è possibile acquistare un modello di Dash Cam dotato di risoluzione 4K, GPS e visione notturna, il tutto usufruendo di un doppio sconto. Uno di questi sconti può essere applicato manualmente selezionando il coupon da 30€ direttamente sulla pagina del prodotto. Grazie a questa promozione, una Dash Cam quotata oltre i 200€ può essere acquistata al vantaggioso prezzo di 159,99€.

VANTRUE N2S, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Dash Cam è progettata per soddisfare le esigenze degli automobilisti più attenti alla sicurezza. Con una registrazione simultanea a 1440P sia anteriore che posteriore, offre un controllo meticoloso della sicurezza del veicolo, diventando il compagno ideale per coloro che sono particolarmente scrupolosi in materia di sicurezza stradale. Inoltre, il supporto GPS integrato consente un monitoraggio preciso del percorso e della velocità, rendendola la scelta ideale per chi viaggia frequentemente e desidera tenere sotto controllo ogni dettaglio della strada.







La visione notturna di questa Dash Cam, grazie al suo sensore Sony, lenti in vetro a 6 strati e luci LED IR, la rende uno strumento di sicurezza essenziale per coloro che guidano frequentemente di notte, garantendo registrazioni nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Funzionalità come il monitoraggio in modalità parcheggio 24 ore su 24 e il super condensatore che assicura una performance ottimale in condizioni estreme, da -10° a 70°C, la rendono ideale per chi desidera protteggere la propria auto in ogni momento.

Approfittate del vantaggioso doppio sconto offerto da Amazon per risparmiare 40€ sul prezzo originale e acquistare la dash cam di Vanture a soli 159,99€.

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon.

