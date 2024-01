Questo altoparlante Bluetooth Lexon è un AFFARE! (-22%)

Lasciatevi avvolgere dalla qualità del suono dell'altoparlante Lexon Mino L, disponibile ora in super offerta su Amazon con uno sconto del 22% sul prezzo originale di 49,90€. Questo altoparlante Bluetooth da 5 W si distingue per la sua elegante finitura in alluminio blu scuro e per offrire una connessione wireless Bluetooth che può essere utilizzata per effettuare chiamate in vivavoce e come telecomando per scattare selfie a distanza. La tecnologia Stereo TWS integrata consente di accoppiare l'altoparlante con un secondo dispositivo. Con un'autonomia di 5 ore e un sistema di bassi passivi, Lexon Mino L è abbinabile tramite TWS e in grado di raddoppiare le sue prestazioni audio a 10W. Non perdete l'occasione di acquistare un altoparlante di qualità e in grado di offrire una lunga serie di feature all'avanguardia a soli 39,00€!

Lexon Mino L, chi dovrebbe acquistarlo?

Acquistare Lexon Mino L può rivelarsi un'ottima idea per chiunque sia sempre in movimento o in viaggio: infatti, si tratta di un altoparlante Bluetooth leggero e compatto, che offre un'incredibile portabilità e un'alta qualità audio. Ideale per picnic, feste in spiaggia o semplicemente per rilassarsi con dell'ottima musica quando si è fuori casa, Lexon Mino L offre una batteria a lunga durata che può essere ricaricata completamente in sole due ore.

Non lasciatevi scappare la vantaggiosa offerta Amazon di oggi, grazie alla quale potrete risparmiare il 22% sul prezzo originale e portarvi a casa Lexon Mino L a soli 39,00€! Un ottimo affare se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth di qualità e che sia semplice da trasportare.

