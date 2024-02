BOMBA AMAZON: smart TV Hisense QLED 4K da 65" ora sotto i 600€! (-14%)

Non c'è più bisogno di spendere cifre eccessivamente esose per fare vostro un televisore in 4K: lo dimostra Hisense 65E77KQ, televisore dotato di display QLED 4K da 65" e con il supporto a tecnologie Dolby Vision, HDR 10+ e Game Mode PRO Plus. Nonostante la sua scheda tecnica di tutto rispetto, oggi potete trovarlo in sconto del 14% sulle pagine di Amazon, e portarlo a casa spendendo solo 599€, con un bel risparmio rispetto ai 699€ di listino.

Hisense QLED 4K 65", chi dovrebbe acquistarla?

Questa straordinaria smart TV non solo vi conquisterà con la sua incredibile risoluzione UHD 4K e il design sottile che massimizza l'esperienza visiva riducendo al minimo le cornici, ma soddisferà anche le esigenze più elevate grazie al supporto di Dolby Vision, HDR 10+, e un Game Mode PRO Plus ottimizzato per i videogiocatori che cercano bassi tempi di latenza e prestazioni di alto livello. Il pannello vanta la tecnologia Quantum Dot Color, che è in grado di riprodurre oltre un miliardo di sfumature di colore, mentre il Direct Full Array garantisce neri intensi su tutta la superficie grazie a un controllo preciso della luminosità e del contrasto.

Con i controlli vocali integrati e la compatibilità con Alexa, uniti al sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e alla connessione Wi-Fi integrata, questa TV si presenta come l'ideale per chi vuole accedere in modo semplice a una vasta gamma di contenuti online come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, e Rai Play direttamente dalla schermata principale del televisore, ricevendo anche suggerimenti personalizzati in base ai propri gusti. Inoltre, l'audio potente da 20W con Dolby Atmos garantisce un'esperienza sonora immersiva e di alta qualità, trasportandovi quasi nella sala di un cinema.

In sintesi, la Hisense 65E77KQ si configura come un'ottima scelta, per rapporto qualità/prezzo, per chi è alla ricerca di una smart TV di grandi dimensioni con tecnologia QLED all'avanguardia, ottimizzazioni per il gaming e un'ampia gamma di funzionalità smart. Se volete dare un tocco smart al vostro salotto e godervi i vostri programmi come mai prima d'ora, approfittate dello sconto del 14% per farla vostra, pagandola solo 599€.

Vedi offerta su Amazon