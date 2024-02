SVUOTATUTTO AMAZON: Assassin's Creed The Ezio Collection per Switch in sconto del 22%

Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, che oggi propone la trilogia Assassin's Creed The Ezio Collection per Nintendo Switch a un prezzo speciale. Che siate amanti del franchise o nuovi giocatori che non hanno ancora avuto il piacere di accompagnare Ezio Auditore nelle sue avventure, questa offerta rappresenta un'ottima opportunità. La trilogia è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 39,00€, con uno sconto del 22% sul prezzo di listino di 49,99€! La collection include Assassin’s Creed II su cartuccia fisica e i titoli digitali Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelation, insieme alle espansioni Embers e Lineage per un'immersione totale nell'universo di Assassin's Creed. Rivivete le gesta di Ezio in una serie raccontata con maestria, attraverso luoghi storici fedelmente ricreati dell'Italia del XV e XVI secolo.

Assassin's Creed The Ezio Collection per Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta su Assassin's Creed The Ezio Collection per Nintendo Switch rappresenta un'ottima opportunità per recuperare le avventure di Ezio Auditore su Switch. Questa raccolta è ideale soprattutto per chi ha perso le precedenti uscite della saga su Switch e vuole colmare queste lacune narrative, approfittando di un lavoro di porting lodabile che include un frame rate solido, texture migliorate e un audio di qualità.

Con Assassin's Creed The Ezio Collection, otterrete non solo tre dei migliori titoli della serie di Assassin's Creed, ma anche una monumentale quantità di contenuti extra che approfondiscono la storia del carismatico Ezio Auditore. Questa raccolta rappresenta un'opportunità imperdibile per chiunque desideri rivivere o scoprire per la prima volta le epiche avventure di Ezio, e offre un ottimo lavoro di porting su Nintendo Switch. Oggi potete approfittare di uno sconto del 22% per acquistare la collection per soli 39,00€!

