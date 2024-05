Scopri come ricevere gratis il set LEGO "Tavola calda dell'alieno"

Per tutti gli appassionati di LEGO e le menti avventurose che sognano viaggi stellari, la nuova promozione dello store ufficiale LEGO è un'opportunità da non perdere. Per un periodo limitato, con un acquisto minimo di 100€ in prodotti LEGO, riceverete in omaggio il set esclusivo "Tavola calda dell'alieno" (40687) - fino a esaurimento scorte.

Promozione LEGO, perché approfittarne?

Il set "Tavola calda dell’alieno" è una perla rara per gli entusiasti dei mattoncini. Composto da 239 pezzi, questo set a tema spaziale è ideale per bambini a partire dai 6 anni e garantisce un'esperienza di gioco avvincente. È anche un'aggiunta preziosa per ogni collezionista. Immaginate di interagire con le due minifigure in tute spaziali arancioni e bianche, mentre si alternano nel servire galassie di delizie al ristorante spaziale. Potreste ordinare un frappè siderale dal cameriere alieno o lasciarvi trascinare dal ritmo di un jukebox cosmico, mentre esplorate i dettagli autentici della cucina, completi di cassetti funzionanti e un realistico menu.

Questo set non solo entusiasma i bambini nella costruzione, ma li invita anche a creare infinite avventure nell'universo LEGO. Aggiungere la "Tavola calda dell’alieno" alla vostra collezione, senza costi aggiuntivi con una spesa di almeno 100€, rappresenta un'occasione imperdibile.

Non aspettate: visitate ora la pagina del LEGO Store dedicata a questa straordinaria promozione e preparatevi a lanciarvi in una avventura intergalattica con i mattoncini più amati del pianeta!

