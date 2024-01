Toptro X6, il proiettore più desiderato al MINIMO STORICO! (-28%)

Non lasciatevi scappare questa offerta sul proiettore home cinema Toptro X6, ora disponibile a un prezzo molto vantaggioso su Amazon. Oggi potrete infatti trasformare la vostra casa in un cinema con uno sconto del 28% sul prezzo consigliato di 269,89€ e portarvi a casa il proiettore di Toptro a soli 193,14€! Questo videoproiettore supporta la risoluzione 4K ed è dotato di Android TV, caratteristica che vi consentirà di fruire delle vostre app preferite come Netflix, Disney+ e YouTube, direttamente dal dispositivo. Con una luminosità di 550 ANSI e un contrasto di 20000:1, il modello X6 garantisce immagini vivide e nitide, garantendo una visione di alta qualità grazie ad alcune feature avanzate, come per esempio la correzione trapezoidale a 4P, il focus elettrico e la funzione zoom. La connettività WiFi-6 e Bluetooth 5.2 assicurano il massimo della performance wireless, mentre la robustezza del treppiede incluso garantisce un'installazione rapida e semplice del dispositivo.

Proiettore Toptro X6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il proiettore Android TV X6 può rivelarsi un ottimo acquisto per chiunque sia appassionato di cinema e tecnologia. Si tratta infatti di un dispositivo capace di trasformare ogni stanza della casa in un vero e proprio cinema. Questo modello non supporta solo una risoluzione nativa 1080P, ma anche contenuti in 4K, garantendo immagini nitide e vivaci con un rapporto di contrasto di 20000:1.

Il proiettore Toptro X6 è uno strumento comodo e versatile che offre una qualità dell'immagine di alto livello e un'ottima facilità d'uso, garantita anche dal robusto treppiede regolabile incluso nella confezione. Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta di Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa il proiettore Toptro X6 con quasi 80€ di sconto sul prezzo originale, pagandolo solamente 193,14€!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!