Like a Dragon: Ishin!, la versione PS5 IN SCONTO del 25%!

Alla ricerca di un'avventura entusiasmante per PS5? Like a Dragon: Ishin! è il gioco che fa per voi. Offerto su Amazon con uno sconto del 25%, questo capolavoro della celebre serie Like a Dragon, precedentemente nota come Yakuza, è ora disponibile al prezzo speciale di soli 44,97€ invece di 59,99€. Non perdete l'opportunità di immergervi in una storia avvincente e ben orchestrata, che vi terrà incollati allo schermo per ore.

Like a Dragon: Ishin!, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della storia giapponese e dei videogiochi d'azione, Like a Dragon: Ishin! è un'esperienza immancabile. Ambientato durante lo shogunato Tokugawa, il gioco vi trasporta indietro nel tempo nel ruolo del samurai Sakamoto Ryōma, impegnato nella ricerca dell'assassino del suo mentore. Il titolo fonde esplorazione, elementi ruolistici e combattimenti in stile beat 'em up. Un aspetto interessante è che, a differenza degli altri giochi della serie, Like a Dragon: Ishin! è fruibile anche da chi non ha familiarità con gli episodi precedenti.

Like a Dragon: Ishin! è consigliato a chiunque sia alla ricerca di un gioco longevo e impegnativo. Il gameplay è accessibile e ben bilanciato, mai punitivo e pieno di attività interessanti. È un'avventura storica che unisce azione e dramma samurai, offrendo un racconto che mescola realtà storica e finzione narrativa. Con un mix di azione, dramma e momenti epici, il gioco crea una storia coinvolgente e cinematica.

In conclusione, a soli 44 euro, Like a Dragon: Ishin! è un acquisto imperdibile per gli appassionati, rappresentando un ottimo antipasto in attesa di Like a Dragon: Infinite Wealth, il prossimo capitolo annunciato della serie Sega.

