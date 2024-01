Prezzo BOMBA (-38%) per gli ottimi OPPO Enco Air2 Pro

Gli auricolari wireless con cancellazione del rumore sono ormai alleati nella vita di tutti i giorni. Certo, trovarne un modello che offra un buon rapporto qualità/prezzo è tutt'altro che banale, ed è per questo motivo che vi segnaliamo lo sconto del 38% sugli ottimi OPPO Enco Air2 Pro, che in questo momento potete portare a casa a soli 49,99€, nonostante offrano perfino la cancellazione del rumore. Niente male, no?

OPPO Enco Air2 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari true wireless, caratterizzati da un design ergonomico e raffinato, assicurano stabilità e comfort in ogni situazione, persino durante sessioni di allenamento più intense. La loro resistenza al sudore, con protezione IP54, consente di godere senza preoccupazioni della propria playlist preferita, anche sotto la pioggia o durante esercizi con cui vi tenete in forma – ma senza rinunciare alla vostra musica preferita.

La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione affidabile e una latenza minima, in modo che il vostro ascolto sia sempre puntuale – sia che si tratti di musica, sia che vi stiate godendo un video sul vostro dispositivo smart, sia che siate in chiamata. I controlli touch intuitivi semplificano la gestione delle tracce audio e la cancellazione del rumore: con un semplice tocco, il mondo esterno si dissolve, permettendovi di immergervi completamente nel suono puro e cristallino offerto dai driver da 12,4mm.

Gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro offrono fino a 24 ore di autonomia della batteria, il che li rende ideali per chi cerca qualità e praticità, il tutto a un prezzo al di sotto dei 50 euro. Considerando che gli auricolari true wireless di qualità non sono sempre economici, questi propongono un rapporto qualità/prezzo difficile da battere!

