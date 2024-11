Samsung Odyssey OLED G6: colori vividi e fluidità senza pari per il tuo gaming!

Tra i tanti monitor da gaming in offerta con Black Friday, spicca Samsung Odyssey OLED G6, ora a un prezzo imperdibile di 669,90€, rispetto al prezzo originale di 749€. Con questo monitor gaming da 27'' e risoluzione QHD (2560x1440), potrete godere di un'esperienza visiva senza precedenti grazie al pannello OLED Glare Free, supporto HDR10+ e un incredibile refresh rate di 360Hz. Con un tempo di risposta di soli 0,03ms (GtG) e compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro, ogni movimento sullo schermo sarà estremamente fluido, fornendo un vantaggio competitivo indiscutibile. Beneficiate di uno sconto dell'11% e immergetevi in un'esperienza di gioco epica con colori vividi e dettagli mozzafiato, donando a ogni scena una vita propria.

Samsung Odyssey OLED G6, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey OLED G6 è il monitor ideale per gli appassionati di gaming che cercano una qualità dell’immagine superlativa e un’esperienza di gioco senza compromessi. Grazie alla risoluzione QHD e al pannello OLED Glare Free, offre colori vividi e contrasti profondi per un'immersione totale nei mondi di gioco. Inoltre, con un refresh rate di 360 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms, garantisce fluidità e velocità di reazione impeccabili, perfette per i giochi ad alta velocità. È consigliato a chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità visiva e cerca la migliore tecnologia per superare ogni sfida.

In aggiunta alle prestazioni eccezionali, il Samsung Odyssey OLED G6 vanta caratteristiche che ne migliorano l’usabilità e il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La tecnologia OLED Glare Free riduce i riflessi, consentendo una visione ottimale in qualsiasi condizione di luce, mentre il sistema di raffreddamento dinamico previene il surriscaldamento.

Samsung Odyssey OLED G6 è attualmente disponibile al prezzo speciale di 669,90€, rispetto al suo prezzo originale di 749€. Questo monitor rappresenta una scelta eccezionale per gli appassionati di gioco che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. Grazie al suo display OLED Glare Free, alla risposta veloce e alla sincronizzazione avanzata delle immagini, trasforma ogni sessione di gioco in un'avventura ricca di dettagli, colori vividi e azioni senza sfocature. Se siete alla ricerca di un upgrade significativo per la vostra postazione di gioco, il Samsung Odyssey OLED G6 offre un'esperienza visiva senza paragoni e una tecnologia all'avanguardia a un prezzo competitivo.

Vedi offerta su Amazon