Samsung Galaxy S25: il preorder è finalmente aperto

Samsung ha appena annunciato il lancio della sua attesissima serie Galaxy S25, che promette di rivoluzionare il mercato degli smartphone. Disponibile nelle versioni Standard, Galaxy+ e Ultra, questa nuova generazione porta innovazioni tecnologiche e un design premium. I preordini per il Galaxy S25 sono ora ufficialmente aperti! Di seguito trovate un elenco degli store dove potete acquistare tutti i modelli disponibili.

Samsung Galaxy S25: chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung presenta la nuova serie Galaxy S25 con tre modelli progettati per rispondere a ogni esigenza: Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25, il più compatto della gamma, offre un display FHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici, ideale per chi cerca maneggevolezza senza rinunciare alla qualità visiva. La fotocamera da 50MP con intelligenza artificiale e il processore Snapdragon 8 Elite, accompagnato da 12GB di RAM, garantiscono prestazioni eccellenti per multitasking, gaming e foto di alta qualità. La batteria da 4.000 mAh ottimizzata con AI assicura un'intera giornata di utilizzo, mentre le nuove funzionalità Now Brief e Now Bar semplificano le attività quotidiane.

Galaxy S25+ è pensato per chi desidera un'esperienza più immersiva e una maggiore autonomia. Con un display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici, questo modello offre una visione spettacolare. La batteria da 4.900 mAh soddisfa anche gli utenti più esigenti, mentre il supporto al ray tracing e l’ottimizzazione Vulkan regalano un gameplay fluido e coinvolgente. Anche la fotocamera da 50MP è potenziata per scatti professionali e video HDR a 10 bit, rendendolo perfetto per i fotografi e i gamer.

Galaxy S25 Ultra rappresenta il top della gamma, con un display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.9 pollici e una struttura premium in titanio con S Pen integrata. La fotocamera principale da 200MP e la modalità Ultra-Wide da 50MP assicurano foto dettagliate e spettacolari in ogni condizione di luce. La batteria da 5.000 mAh, ottimizzata con intelligenza artificiale, garantisce un utilizzo prolungato, mentre funzionalità esclusive come il ProScaler e l'interfaccia personalizzabile One UI 7 lo rendono perfetto per creativi e utenti professionali.

Oltre ai modelli già disponibili per il pre-ordine, si vocifera dell'arrivo di nuove edizioni, come il Galaxy S25 Slim e il Galaxy S25 Edge. Anche se Samsung non ha ancora confermato ufficialmente queste versioni, i rumor indicano che l’azienda stia lavorando per ampliare la gamma e offrire soluzioni pensate per soddisfare esigenze diverse.

Quale sarà il vostro prossimo Galaxy?

