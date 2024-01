Saldi Comet: scopri le SUPER offerte del volantino!

È tempo di iniziare l'anno con un po' di saldi anche per la catena di rivendita Comet, che in queste ore ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte, proponendo degli interessanti sconti su numerosi prodotti elettronici – compresi periferiche, dispositivi e accessori che piaceranno ai videogiocatori. Le promozioni, che riguardano quasi 300 prodotti, sono in corso fino al 31 gennaio e potete subito approfittarne visitando il sito di Comet. Ma cosa troverete in sconto?

Offerte Comet, chi dovrebbe approfittarne?

In questo momento, grazie alle offerte del volantino Comet, avete la possibilità di trovare numerosi prodotti molto interessanti a prezzo ridotto: il controller Nacon per PS4 è ad esempio ora disponibile a 34,99€ anziché 49,99€ come da listino, mentre il controller PS4 di BigBen si porta ora a casa al prezzo di soli 34,99€, mentre normalmente era venduto a 44,99€. Sono anche previsti sconti sulle nuove console (PS5 e Xbox Series X|S) e i loro bundle, oltre che su periferiche come PlayStation VR 2 o abbonamenti come Game Pass.

Si segnalano sconti interessanti anche sul fronte delle smart TV: potete portare a casa la HiSense da 65" 4K a solo 499€, con uno sconto netto rispetto ai 573€ previsti di listino. Tra gli sconti troviamo anche iPhone 15 Pro, che in questo momento potete trovare eccezionalmente a 1.099€ nel suo taglio da 128GB, con un bel risparmio rispetto ai 1.149€ di listino abituali.

Vi raccomandiamo quindi di dare un'occhiata a tutte le offerte del volantino, che spaziano tra televisori, elettrodomestici, monitor, periferiche da gioco e anche un'ampia selezione di smartphone di ultima generazione e di tutte le fasce di prezzo. E ricordate di visitare la nostra area dedicata alle offerte per le segnalazioni di tutti i migliori sconti!

