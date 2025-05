Ninja Gaiden 3: la nuova figure Revoltech di Ryu Hayabusa affila le armi

Kaiyodo annuncia ufficialmente l’arrivo della nuova action figure Revoltech dedicata a Ryu Hayabusa, tratta dal videogioco Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, per l’acclamata linea Amazing Yamaguchi. Un’aggiunta imperdibile per tutti gli appassionati di action figure e per i fan dello storico ninja protagonista della saga firmata Team Ninja.

Ryu Hayabusa - Revoltech Amazing Yamaguchi

Pubblicato nel 2012 come uno dei titoli di lancio per Wii U, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge rappresenta una versione migliorata del terzo capitolo della serie, distribuita in origine da Nintendo e successivamente rilasciata anche per PlayStation 3 e Xbox 360 da Koei Tecmo Games. L’adattamento scelto da Kaiyodo per questa nuova proposta riflette l’iconografia più moderna e letale del personaggio.

Curata artisticamente da Yamaguchi Katsuhisa, nome di riferimento nel panorama giapponese delle action figure, la figure di Ryu Hayabusa si presenta con un’altezza di 17 cm e ben 36 punti di articolazione, garantendo una vastissima possibilità di pose dinamiche e fedeli allo stile di combattimento del protagonista. I materiali utilizzati PVC, ABS, nylon e POM, assicurano qualità, durabilità e una resa visiva di altissimo livello.

La confezione include un’ampia selezione di accessori: 7 paia di mani intercambiabili, la Lama dell’Arcidiavolo, la Falce dell’Eclissi, il Bastone Lunare, due Shuriken, un braccio alternativo e una base espositiva. Per i collezionisti più attenti, è previsto anche un bonus esclusivo per chi effettuerà il preordine sullo store ufficiale di Koei Tecmo: la Spada del Drago, una delle armi più iconiche della saga.

Prezzo e data di uscita

I preordini per l’action figure sono già attivi anche in Italia, distribuiti ufficialmente da Cosmic Group, con un prezzo indicativo di 130,00 euro e uscita fissata per aprile 2026. Un prodotto che, per qualità, cura nei dettagli e valore collezionistico, si candida a diventare uno dei pezzi più ricercati dell’intera linea Amazing Yamaguchi.