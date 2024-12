Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven per PS5 a 38€: un classico reinventato!

Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven è il remake definitivo del classico GdR del 1993, riportato in vita con una grafica 3D aggiornata e un gameplay rinnovato, pur mantenendo intatto il fascino che ha conquistato generazioni di giocatori. Ideale sia per i fan di lunga data sia per i nuovi appassionati del genere, questa edizione offre una ricca esperienza narrativa e strategica che merita un posto nella tua collezione PS5. Oggi è in offerta a 37,99€ con lo sconto del 38% sul prezzo originale di 60,99€.

In un’epoca remota, i Seven Heroes hanno salvato l’umanità, ma il loro esilio li ha trasformati in spietati nemici. Nei panni dell’imperatore di Avalon, dovrai affrontare la loro sete di vendetta, difendere il tuo regno e sconfiggerli uno alla volta per riportare la pace. La storia si sviluppa in modo dinamico, offrendo esperienze diverse basate sulle tue decisioni e priorità, come l’espansione dell’impero e l’ordine in cui affronti i tuoi avversari.

Gameplay moderno con radici classiche

Sistema di battaglia migliorato : il classico combattimento a turni è stato aggiornato con una linea temporale strategica che aggiunge profondità e dinamismo.

: il classico combattimento a turni è stato aggiornato con una linea temporale strategica che aggiunge profondità e dinamismo. Oltre 30 classi di personaggi : alleati con eroi unici, ognuno con armi e abilità distintive, e scegli il prossimo imperatore tra i tuoi candidati.

: alleati con eroi unici, ognuno con armi e abilità distintive, e scegli il prossimo imperatore tra i tuoi candidati. Successione imperiale : ogni imperatore porta avanti la tua missione, mantenendo vivo il progresso del regno.

: ogni imperatore porta avanti la tua missione, mantenendo vivo il progresso del regno. Livelli di difficoltà: personalizza l’esperienza con le modalità Casual, Normal o Hard.

Romancing SaGa 2 Revenge of the Seven non è solo un tributo al passato, ma un’esperienza completamente rinnovata. La profondità della trama, la personalizzazione strategica e l’innovativo design visivo rendono questo gioco un must-have per ogni appassionato di RPG. Con il prezzo scontato di 37,99€ invece di 60,99€, è il momento perfetto per immergersi in questa leggendaria avventura. Salva il tuo impero, sconfiggi i Seven Heroes e scrivi la tua storia epica!