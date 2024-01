Logitech Combo Touch: STUPENDO e costa POCHISSIMO! (-28%)

Scoprite la rivoluzionaria Logitech Combo Touch, una custodia con tastiera per iPad Pro da 12,9 pollici in grado di rivoluzionare la vostra esperienza d'uso con iPad. Realizzata per la massima compatibilità con le generazioni 2021 e 2022, questa custodia con tastiera vi consentirà di scrivere, disegnare, visualizzare e leggere senza mai rimuovere il vostro iPad dal suo interno. Con la sua tastiera retroilluminata rimovibile, cavalletto regolabile e un grande trackpad, sarete dotati di uno strumento incredibilmente versatile. Inoltre, l'apposito slot per per Apple Pencil ne facilita la ricarica. Oggi potete approfittare dello sconto del 28% offerto da Amazon per portarvi a casa Logitech Combo Touch a soli 164,53€, un risparmio sorprendente rispetto al prezzo originale di 229,99€!

Logitech Combo Touch, chi dovrebbe acquistarla?

L'innovativa Logitech Combo Touch è la compagna perfetta per gli appassionati di tecnologia e i professionisti che necessitano di godere della massima efficienza e flessibilità in movimento. Si tratta di un'elegante soluzione 2-in-1 è ideale chiunque possieda un iPad Pro da 12,9 pollici delle ultime generazioni (5ª e 6ª). La custodia con tastiera retroilluminata e trackpad eleva l'esperienza di utilizzo di iPad Pro, offrendo quattro modalità d'uso che vi consentiranno di scrivere, disegnare, visualizzare e leggere con facilità.

Gli utenti che privilegiano la praticità troveranno nella tecnologia Smart Connector un vantaggio significativo, poiché elimina la necessità di ricaricare la custodia sfruttando l'alimentazione diretta di iPad Pro. La custodia garantisce inoltre una protezione impeccabile per il vostro dispositivo, mentre il pratico slot per Apple Pencil assicura che il vostro pennino sarà sempre carico e a portata di mano.

Se volete migliorare la vostra esperienza d'uso con iPad Pro, non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, che con uno sconto del 28% sul prezzo originale di 229,99€ vi consentirà di portarvi a casa Logitech Combo Touch a soli 164,53€!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!