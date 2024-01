TCL 55P639 a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 349€!

Portate la visione di film e serie TV su un altro livello con il TCL 55P639, un televisore da 55 pollici che offre una qualità dell'immagine 4K HDR Ultra HD vibrante e ricca di dettagli. Ora disponibile in super offerta su Amazon con una riduzione di ben 50€ sul prezzo consigliato di 399,00€, oggi potete portarvi a casa questo televisore 55'' a soli 349,90€. Grazie al Miglioramento Dinamico dei Colori di TCL, il televisore offre un'esperienza visiva di alta qualità. Per quanto riguarda invece il suono, l'esperienza audio di TCL 55P639 è arricchita da Dolby Audio. Il design senza bordi e Google TV completano il quadro di un dispositivo perfetto per chi desidera il massimo della qualità per il proprio intrattenimento. Infine, il televisore può essere comodamente controllato da remoto con semplici comandi vocali tramite Google Assistant e Alexa.

TCL 55P639, chi dovrebbe acquistarlo?

I veri appassionati di cinema e serie TV troveranno nel televisore TCL 55P639 un alleato di valore per portare l'esperienza di visione domestica a un livello superiore. Con il suo display 4K HDR da 55 pollici e un design elegante senza bordi, questo televisore regala immagini nitide, con colori vibranti e un'ottima luminosità.

Inoltre, la funzionalità Game Master rende questo modello perfetto anche per i videogiocatori.

L'acquisto di TCL 55P639 può rivelarsi la scelta ideale per diverse categorie di utenti, dagli appassionati di cinema e serie TV, ai videogiocatori più accaniti. Approfittate dell'ottima offerta di Amazon, che oggi propone questo televisore con uno sconto di 50€ sul prezzo consigliato di 399,00€.

