L'OTTIMO antivirus Norton 360 Deluxe ora costa SOLO 33€!

Non c'è nulla di più importante che tenere al sicuro i propri dispositivi ed è per questo che dotarsi di un antivirus è sempre un'ottima idea. A tal proposito, oggi potete portare a casa Norton 360 Deluxe 2024 a un prezzo d'occasione, che vi permette di proteggere fino a 5 dispositivi con una sola licenza, dalla durata di 15 mesi. Il prezzo? Solamente 32,99€, con uno sconto corposo rispetto ai 59,99€ di listino.

Norton 360 Deluxe 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi è in costante ricerca di una solida difesa informatica per sé e la propria famiglia, Norton 360 Deluxe 2024 si distingue come uno degli antivirus migliori a questo scopo. Che si tratti di proteggere PC, Mac, tablet o smartphone, questa edizione di Norton 360 assicura la sicurezza di fino a 5 dispositivi contro minacce quali malware, phishing e ransomware. Questo software si rivela prezioso sia durante la connessione alla rete domestica che in viaggio, grazie alla sicurezza garantita dalla crittografia avanzata di Secure VPN.

In un'epoca in cui la gestione sicura delle credenziali online è di primaria importanza, Norton 360 Deluxe si evidenzia anche per il suo ottimo Password Manager integrato. Questo strumento consente di generare, memorizzare e gestire in modo sicuro password e dati sensibili nel cloud. Per i genitori desiderosi di assicurare un ambiente digitale sicuro ai propri figli, è importante sottolineare che il software include anche strumenti di protezione specifici per i minori.

Inoltre, gli utenti saranno favorevolmente colpiti anche dai 50GB di backup nel cloud, un'utile precauzione contro la perdita di dati causata da guasti hardware, furti o ransomware. In sintesi, con soli 32,99€ potrete usufruire di una protezione completa e versatile per tutti i vostri dispositivi digitali per 15 mesi.

