Ora questo bellissimo mini PC vi costa 60€ IN MENO!

Se pensiamo a come erano i PC solo qualche decennio fa (il mio primo PC risale al 2000), è difficile credere oggi all'esistenza dei mini PC, che nel loro corpo minuscolo hanno tutto quello che serve per iniziare da subito a lavorare. E ora costano anche molto poco: con uno sconto con coupon lanciato da Amazon, la proposta Mini PC di ACEMAGIC S vi costa solo 259€, con un bel risparmio di 60€ – e si tratta perfino di un computer che potete aggiornare nelle sue componenti, per tenerlo al passo con i tempi.

Mini PC ACEMAGIC S1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC ACEMAGIC S1 si presenta come un'opzione ideale per coloro che cercano un computer desktop compatto, ma allo stesso tempo funzionale e facilmente trasportabile. Questo dispositivo offre prestazioni eccezionali grazie al processore Intel Alder Lake Ν95, progettato per chi richiede potenza e affidabilità.

Dotato di 16GB di RAM DDR4 e di un SSD M.2 NVMe da 1TB, il mini PC è pensato per offrire performance di alta qualità, particolarmente utili per artisti e creativi, nonostante le sue dimensioni davvero ridottissime. La connettività avanzata, che include WiFi 6, Bluetooth 5.2 e doppia Gigabit LAN. A completare la dotazione abbiamo anche il display a colori LED sulla parte frontale del case, che fornisce informazioni utili sulle prestazioni, monitorando attivamente il carico della CPU, della memoria e la temperatura.

Progettato considerando sia le prestazioni che il consumo energetico, il mini PC ACEMAGIC S1 offre ottime performance con un TDP di soli 20W, garantendo un risparmio energetico senza compromettere l'efficienza. Questo mini PC rappresenta un'opzione interessante, soprattutto considerando l'ottimo prezzo offerto da Amazon grazie al coupon limitato che vi permette di risparmiare 60€ sul suo costo: lo portate a casa spendendo soli 259€.

N.B. Ricordate di spuntare la casella del coupon, così da poter usufruire dello sconto completo. Potete vederla nella pagina del prodotto: inserite la spunta e solo dopo procedete con l'acquisto.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!