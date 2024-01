Questo HDD esterno Seagate è un AFFARE! (-23%)

Non lasciatevi scappare questa esclusiva offerta Amazon, grazie alla quale potrete risparmiare il 23% sull'acquisto di un ottimo HDD esterno. Stiamo parlando di Seagate Ultra Touch HDD, un modello da 4 TB caratterizzato da un elegante case di colore Pebble Grey realizzato con materiali riciclati. Compatibile con PC, Mac e Chromebook tramite connessione USB-C, include inoltre Dropbox e Mylio. Il dispositivo garantisce la massima sicurezza dei vostri dati con due anni di Rescue Services inclusi. Inizialmente disponibile a 204,99€, Seagate Ultra Touch HDD è ora in offerta su Amazon a soli 157,01€, un vero affare per chi desidera avere sempre a portata di mano un backup dei propri dati e documenti.

Seagate Ultra Touch HDD, chi dovrebbe acquistarlo?

Se avete a cuore la sostenibilità e siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione dati che sia rispettosa dell'ambiente, Seagate Ultra Touch HDD da 4 TB è l'offerta che fa per voi. Con almeno il 30% di materiali riciclati post-consumo, questo HDD esterno vi consente di eseguire backup ecosostenibili senza sacrificare prestazioni o capacità. Il suo design morbido e ispirato al mondo naturale lo rende la scelta ideale per chi desidera un dispositivo in grado di adattarsi alla perfezione a qualsiasi setup.

Seagate Ultra Touch rappresenta la scelta ideale per chi è sempre in movimento e necessita di portare con sé i propri file più importanti. Inoltre, scegliendo di acquistare questo prodotto potrete contare su un ottimo sistema di sicurezza pensato per proteggere al meglio i vostri dati, grazie a un affidabile servizio di recupero dati incluso per due anni.

Non lasciatevi scappare questa vantaggiosa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare un dispositivo ecosostenibile, leggero e performante a un prezzo speciale. Seagate Ultra Touch HDD è infatti disponibile a prezzo scontato e potrere acquistarlo a soli 157,01€, offrendovi un risparmio di quasi 50€ sul prezzo di listino.

