Il super drone Holy Stone ora al PREZZO PIU' BASSO di SEMPRE!

Quando vi capita di ammirare delle splendide riprese aeree, che permettono di vedere panorami mozzafiato e di dare un tocco professionale unico ai propri contenuti video, sappiate che sono state realizzate con un drone. E sappiate anche che, oggi, averne uno non costa più così tanto: basti pensare che l'ottimo drone Holy Stone HS720R si porta a casa al prezzo più basso di sempre su Amazon, con un risparmio di ben il 31%! Ma cos'ha da offrire? In realtà, tante caratteristiche a cui non potrete più rinunciare...

Drone Holy Stone HS720R, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di fotografia aerea e per chi desidera catturare immagini di qualità professionale, il drone Holy Stone HS720R si rivela una scelta ottima e versatile. Con il suo sistema di stabilizzazione Gimbal a 3 assi e telecamera 4K EIS, questo quadcopter è ideale per chi cerca la perfetta fusione tra tecnologia avanzata e facilità d'uso. Abbinando una trasmissione a distanza fino a 3 km e una batteria che assicura 26 minuti di volo, offre una alta manovrabilità che vi consente di pilotarlo mentre inquadrate paesaggi mozzafiato per i vostri contenuti.

Si tratta di una soluzione adatta anche ai principianti che non hanno mai pilotato un drone, perché il suo utilizzo è estremamente intuitivo: ha funzioni di decollo e atterraggio assistiti, la possibilità di seguirvi tenendovi inquadrati mentre si allontana con l'opzione Follow Me – e anche la possibilità di ritorno automatizzato, che riporterà il drone al punto di partenza in modo sicuro.

A questo si affianca un'ottica di tutto rispetto, che vanta un grandangolo da 140°, perfetto per inquadrature ampie che catturino davvero tutto quello che avete intorno. Grazie allo sconto, si tratta quindi di una soluzione accessibile e perfetta per chi vuole tuffarsi per la prima volta nel mondo delle riprese con drone: il costo è di soli 274,35€, con un netto risparmio rispetto ai 399,99€ normalmente previsti.

