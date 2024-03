Prezzo RIDICOLO su Destroy All Humans! 2 Reprobed, solo 7€!

Per gli appassionati di videogiochi e avventure extra-terrestri, Amazon presenta un'offerta imperdibile su Destroy All Humans! 2 - Reprobed per Xbox Series X. Nelle sue missioni ricche di azione negli anni sessanta, dovrete usare armi classiche e nuove tecnologie per comandare sulla Terra. Esplorate un mondo aperto, rapite umani e difendetevi da chi vuole sabotare la vostra missione. Originalmente proposto a 39,99€, ora è disponibile al prezzo straordinario di soli 7,98€, permettendovi di risparmiare l'80% sul prezzo di listino.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed, chi dovrebbe acquistarlo?

Sei un appassionato di videogiochi che adora immergersi in mondi aperti ricchi di azione e avventure fuori dal comune? Questo gioco vi trasporta nella Terra degli anni '60, offrendovi il potere di scatenare il caos sulle sue città con un arsenale di armi classiche e nuove tecnologie avvincenti, come la Pioggia di Meteore. È ideale per chi desidera vivere un'esperienza di gioco non convenzionale, dove il caos non va evitato ma inseguito, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Inoltre, il gioco accontenta anche chi cerca meccaniche da light RPG, dato che permette di rapire umani da vari paesi e ridurli in cocktail di DNA per migliorare le proprie abilità. La vera chicca tuttavia sta nel fatto di poter giocare l'intera campagna principale in co-op al fianco di un secondo giocatore, seminando caos e distruzione insieme.

Insomma, si tratta di un titolo davvero fuori di testa, che consigliamo a tutti coloro che amano gli action open-world dei primi anni 2000, soprattutto adesso che potete recuperarlo ad un prezzo davvero ridicolo su Amazon.

Vedi offerta su Amazon