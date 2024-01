FOLLIA AMAZON: questo bundle Logitech con tastiera e mouse è un affare (-41%)

Se state considerando l'idea di potenziare il vostro setup da gaming con una nuova tastiera e un mouse e desiderate risparmiare senza compromettere la qualità, vi segnaliamo un'offerta incredibilmente vantaggiosa su Amazon. Oggi, è disponibile un ottimo bundle che include la tastiera meccanica Logitech G PRO TKL e il mouse Logitech Hyperion Fury, un duo dinamico progettato per fornire prestazioni straordinarie, al prezzo eccezionale di soli 125,53€ invece di 214,99€.

Bundle Logitech G, chi dovrebbe acquistarlo?

Approfittare di questo bundle può rivelarsi un'ottima idea per gli appassionati di videogiochi e gli amanti dell'e-sport che cercano una combinazione di tastiera e mouse in grado di garantire prestazioni eccezionali. La tastiera inclusa nel pacchetto è equipaggiata con switch meccanici GX Blue clicky a lunga durata, che garantiscono un feedback tattile preciso e un click udibile con ogni pressione. Il design tenkeyless ultra-portatile della tastiera massimizza lo spazio disponibile per i movimenti del mouse, rendendola particolarmente adatta a tornei e competizioni. Questa configurazione permette ai giocatori di godere di una maggiore libertà di movimento, ottimizzando la loro esperienza di gioco. Inoltre, la tastiera è dotata di un'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile, che consente agli utenti di creare ambientazioni visive uniche e personalizzate, aggiungendo un tocco magico alla postazione da gioco. Il mouse gaming Hyperion Fury offre un tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS e dispone di otto pulsanti programmabili. I valori DPI istantanei, regolabili fino a 4.000 DPI, consentono di passare da azioni veloci a movimenti precisi in un istante, garantendo un notevole vantaggio competitivo. Queste caratteristiche, unite a un tempo di risposta di 1 ms, assicurano prestazioni impeccabili durante il gioco.

Il bundle Logitech G PRO TKL e Hyperion Fury G402 si presenta come una scelta vincente per ogni videogiocatore in cerca di precisione, velocità e possibilità di personalizzazione. Con un prezzo di soli 125,38€ invece di 214,99€, questa offerta rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la propria postazione da gaming ed esperienza di gioco.



Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!