Questa combo Logitech è al suo MINIMO STORICO! Solo 50€!

Se state cercando una tastiera e un mouse dal design innovativo, sottile e arrotondato, con tasti personalizzabili e la capacità di connettersi a 3 dispositivi, la combo Logitech Pebble 2 potrebbe catturare la vostra attenzione. Questo set sarà in grado di trasformare il vostro spazio di lavoro, conferendogli un nuovo livello di efficienza e stile. Attualmente disponibile su Amazon al suo prezzo più conveniente di sempre, con uno sconto del 38%, potrete acquistare il kit per meno di 50€.

Logitech Pebble 2 Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Sia mouse che tastiera dispongono della tecnologia senza fili, rendendo questo kit ideale per chi punta alla massima pulizia sulla scrivania, ma anche per chi cerca accessori dal design raffinato. Creatori di contenuti, lavoratori in smart working e studenti troveranno nel Pebble 2 la soluzione perfetta per passare in modo semplice e veloce tra diversi dispositivi grazie alla connettività Bluetooth e al pulsante Easy-Switch.

La tecnologia Silent Touch garantirà ore di lavoro senza disturbare chi vi circonda, mentre la possibilità di personalizzare tasti e flussi di lavoro soddisferà le esigenze di chi ricerca efficienza e rapidità. Ognuno potrà esprimere la propria personalità selezionando il colore preferito, rendendo il Logitech Pebble 2 Combo la scelta ottimale per chi cerca stile, comodità e sostenibilità in un unico, discreto e potente strumento di lavoro.

Leggerissimi e portatili, questi accessori possono essere collegati tramite Bluetooth o tramite il ricevitore USB Logi Bolt incluso. Come accennato, supportano il lavoro su tre dispositivi differenti e permettono la commutazione istantanea con il pulsante Easy-Switch. Inoltre, con i tasti Fn personalizzabili e la tecnologia Silent Touch, l'esperienza di digitazione sarà molto confortevole. Insomma, se dovete migliorare il vostro flusso di lavoro quotidiano con eleganza, vi consigliamo di approfittare di questa offerta.

