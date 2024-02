GIOCA OVUNQUE con Logitech G Cloud. ora IN OFFERTA su Amazon! (-8%)

Scoprite la console portatile Logitech G Cloud su Amazon, soprattutto ora che viene offerta a soli 357,76€ rispetto al prezzo originale di 389,99€, permettendovi di godere di uno sconto del 8%. Questo dispositivo trasformerà il vostro modo di giocare, permettendovi di accedere ai migliori giochi del cloud gaming ovunque vi troviate, grazie alla sua batteria a lunga durata e al touchscreen da 7" FullHD.

Console portatile Logitech G Cloud, chi dovrebbe acquistarla?

La console portatile Logitech G Cloud è la scelta ideale per appassionati di gaming alla ricerca di una soluzione versatile e potente per il cloud gaming. Grazie alla sua integrazione con Xbox Cloud Gaming (Beta) e NVIDIA GeForce NOW, così come l'accesso a servizi aggiuntivi tramite Google Play Store, questa console è perfettamente adatta a chi desidera accedere a un vasto catalogo di videogiochi AAA senza preoccuparsi di download o aggiornamenti hardware, tutto a un'affascinante risoluzione di 1080p a 60fps. Il dispositivo risponde alle esigenze di chi desidera un'esperienza di gioco immersiva e fluida, caratterizzata da un display touchscreen Full HD da 7 pollici e un design ergonomico che assicura comfort, anche durante lunghe sessioni di gioco.

Inoltre, con una batteria che garantisce oltre 12 ore di durata e un peso di soli 463 g, questa console è ideale per giocatori in movimento che non vogliono rinunciare alla qualità del gioco o alla portabilità. Sebbene non sia necessario il download di giochi o l'aggiornamento hardware, è importante notare che una stabile e veloce connessione Wi-Fi è cruciale per sfruttare appieno le potenzialità della console.

In definitiva, la console portatile Logitech G Cloud emerge nel panorama dei dispositivi per il gaming per la sua leggerezza, autonomia, e versatilità. Con una qualità di gioco elevata senza sacrificare mobilità e comfort, questa console si rivela un acquisto consigliato per chi desidera esplorare nuove frontiere del gaming in cloud con facilità. L'offerta attuale la rende particolarmente conveniente, considerando le sue prestazioni e il prezzo di soli 357,76€ rispetto a quello originale di 389,99€.

