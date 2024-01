Ripetitore TP-Link al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-30€)

Per chi non può sostituire il router fornito dal proprio provider ma desidera migliorare la copertura Wi-Fi in casa, il ripetitore Wi-Fi TP-Link RE500X rappresenta una soluzione efficace. Questo dispositivo, ideale per amplificare il segnale Wi-Fi, è ora disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso, grazie a un'offerta speciale che include un doppio sconto, incluso un coupon di 5€. Nonostante l'importo modesto del coupon, contribuisce a rendere l'acquisto ancora più conveniente, offrendo l'opportunità di acquistare il TP-Link RE500X al suo prezzo più basso di sempre.

TP-Link RE500X, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi necessita di estendere la copertura Wi-Fi in casa, il TP-Link RE500X è la scelta ottimale. Con la tecnologia Wi-Fi 6, questo ripetitore assicura una copertura ampliata, velocità elevate e una riduzione significativa della congestione della rete. È perfetto per chi vuole migliorare la connessione in stanze con segnale debole o assente, offrendo prestazioni elevate per tutti i dispositivi moderni grazie alla porta gigabit ethernet.

La gestione della rete è resa semplice e intuitiva con l'app TP-LINK Tether, disponibile per dispositivi mobili, mentre l'indicatore luminoso intelligente aiuta a trovare il posizionamento ottimale del ripetitore per una copertura Wi-Fi efficiente in tutta la casa.

Adatto anche per chi vuole creare una rete Mesh o migliorare la rete cablata esistente con la modalità AP, il TP-Link RE500X è una soluzione versatile e completa. E con l'opportunità di acquistarlo a soli 50€, il prezzo più basso di sempre, è un affare da non perdere.

N.B: mettere la spunta sul coupon disponibile sulla pagina del prodotto per ottenere il doppio sconto, visibile poi a carrello.

