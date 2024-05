La tua casa sarà più smart con solo 10€, grazie a questa presa intelligente!

I dispositivi per la smart home stanno diventando sempre più variegati, spaziando dagli assistenti vocali agli speaker, fino alle prese. Un esempio notevole di questa evoluzione è la TP-Link Tapo, che consente di risparmiare energia e ottimizzare le ricariche controllando l'accensione e lo spegnimento di dispositivi non smart tramite assistenti vocali come Alexa e Google Home. Attualmente, su Amazon, è disponibile un'offerta molto interessante: la Tapo P110 è in vendita al prezzo conveniente di 9,99€, con uno sconto interessante rispetto al prezzo originale di 12,99€!

Presa smart Tapo P110, chi dovrebbe acquistarla?

La presa intelligente Tapo P110 è ideale per chi cerca di migliorare la gestione energetica domestica senza complicazioni. È consigliata a individui o famiglie attenti al consumo energetico, poiché permette un monitoraggio accurato e in tempo reale degli apparecchi elettrici. Grazie alla sua connessione Wi-Fi e alla possibilità di controllo remoto tramite app, è perfetta per chi desidera massimizzare comfort ed efficienza, gestendo l'energia dal proprio smartphone ovunque ci sia internet. La compatibilità con Alexa e Google Home offre anche il vantaggio del controllo vocale, semplificando l’interazione con i dispositivi connessi.

Questa presa consente il controllo remoto di una vasta gamma di dispositivi, inclusi luci, elettrodomestici, televisori, macchine del caffè e altro ancora. Potrete programmare accensioni e spegnimenti secondo le vostre necessità, contribuendo al risparmio energetico; questa funzione è particolarmente utile per ridurre i consumi dei dispositivi in modalità standby, aiutandovi a tagliare le spese energetiche. Inoltre, la modalità assenza simula la vostra presenza accendendo e spegnendo dispositivi come TV, radio e lampade a orari casuali, aumentando così la sicurezza della vostra abitazione e dissuadendo possibili intrusi anche quando siete fuori casa.

La Tapo P110 è insomma una scelta intelligente per chi cerca di ottimizzare il consumo energetico domestico, offrendo controllo e flessibilità nell'uso degli elettrodomestici. Con un prezzo scontato di appena 9,99€, rappresenta un'opportunità decisamente conveniente per migliorare l'efficienza energetica e la comodità della propria casa!

Vedi offerta su Amazon